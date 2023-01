Découvrez “Welcome to Chippendales” et “Extraordinary”, les deux nouvelles séries phares de Disney+ en janvier

Disney+ propose plusieurs nouveautés pour ce mois de janvier avec notamment la série “Welcome to Chippendales” et “Extraordinary”. On vous présente ces deux séries ci-dessous.

La plateforme de streaming Disney+ commence fort l’année 2023 avec la sortie de la série “Welcome to Chippendales”, disponible en streaming depuis le 11 janvier dernier.

La série suit les aventures de Somen “Steve” Banerjee et son ascension extraordinaire, mais également sombre, dans le milieu du strip-tease masculin à la fin des années 1970. Immigrant indien, il ne souhaite que deux choses dans la vie : de l’argent et du pouvoir. Et pour arriver à ses fins, il semble prêt à tout.

Mais attention, si le sujet peut paraître léger de prime abord, la série est loin de montrer un univers féérique. Derrière la success story, elle nous plonge dans une histoire sombre et mystérieuse où se mêlent corps musclés et meurtres dans 8 épisodes de choc !

“Welcome to Chippendales” est produite par Robert Siegel (“Pam & Tommy”) et Kumail Nanjiani. Ce dernier joue également le rôle principal de la série et est notamment connu pour le film The Big Sick. Vous pouvez aussi y retrouver Murray Bartlett (“The White Lotus”), Annaleigh Ashford (“American Crime Story”) ou encore Juliette Lewis (“Yellowjackets”).

“Extraordinary” : une sitcom britannique disponible le 25 janvier

Et pour finir le mois de janvier en beauté, Disney+ a prévu la sortie d’une autre série qui va sûrement faire couler beaucoup d’encre : la sitcom britannique “Extraordinary”, disponible à partir du 25 janvier prochain sur la plateforme de streaming.

Cette série suit les aventures de Jen dans un monde parallèle où tout le monde se découvre un pouvoir extraordinaire le jour de son 18ème anniversaire. Seul problème : Jen a désormais 25 ans et elle n’a toujours aucun pouvoir particulier. La série suit sa quête pour découvrir son pouvoir, ainsi que ses histoires d’amour avec notamment Luke, un jeune homme capable de voler, et la vie de ses proches comme Carrie, sa meilleure amie qui peut communiquer avec les morts.

Ecrite par Emma Moran et produite par Charlie Palmer, la série présente un jolie casting avec notamment Máiréad Tyers qui joue l’héroïne de la série, mais aussi Sofia Oxenham dans le rôle de Carrie ou encore Ned Porteous dans le rôle de Luke.

Les deux séries sont destinées aux adultes et disponibles dans la rubrique Star. Cette dernière propose des films et des séries plus “matures” que certaines autres rubriques, le but étant de s’adresser à tous les publics. Pour découvrir ces séries dès maintenant, rendez-vous vite chez Disney+ !

