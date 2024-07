Test Dell Alienware AW3225QF : ce moniteur gamer 4K 32 pouces allie design futuriste et haute qualité d’affichage

Ce moniteur gamer propose une image précise, en 4K, fluide, en 240 Hz, et de qualité, avec sa dalle QD-OLED, mate et incurvée. De plus, l’écran arbore un design original, comme toujours chez Alienware.

8,5/10 Dell Alienware AW3225QF 1120€ > Dell Voir le verdict Design séduisant

Dalle 4K QD-OLED

Fréquence maximale de 240 Hz

HDR10 et Dolby Vision

Trois ports USB A

Port USB C

Dalle (légèrement) incurvée

Garantie de trois ans contre le marquage des pixels

Modes PiP et PbP

Connecteur HDMI compatible eARC Luminosité maximale un peu faiblarde en SDR

Incompatibilité Freesync Premium

Pied en V peu pratique

Port USB C incompatible Thunderbolt

Pas de KVM

Effets RGB pas très spectaculaires

L’univers des moniteurs gamer est en pleine effervescence. La grande diversité des diagonales, des technologies d’affichage, des formats, les définitions ou encore des fréquences de rafraichissement permet aux constructeurs d’offrir des solutions très variées, adaptées aux besoins de tous les types de joueurs et à toutes les tailles de bureau.

Dans ce domaine, Alienware, la branche gaming de Dell, propose différents modèles originaux. En début d’année, au moment du CES de Las Vegas, le constructeur avait dévoilé deux modèles, les AW2725DF et AW3225QF, qui sont désormais commercialisés. Ils exploitent une dalle QD-OLED, respectivement de 27 et 32 pouces, dans des résolutions QHD (2560 x 1440 pixels) en 360 Hz et en 4K (3840x 2160 pixels) en 240 Hz. On voit donc que si le premier est censé offrir une réactivité hors du commun, le second assure une qualité d’image optimale (et une fluidité d’affichage très élevée également !).

Voyons quels sont les forces et les points faible de l’Alienware AW3225QF.

A lire aussi > Meilleur écran PC gamer : quel modèle pour jouer en 2024 ?

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

🔧Quelles sont les caractéristiques techniques du AW3225QF ?

Outre son design futuriste, typique de la marque, et sa dalle QD-OLED (conçu par le Coréen Samsung), l’Alienware AW3225QF se distingue par une connectique étoffée. En effet, en plus des trois classiques entrées vidéos, le moniteur comporte quatre ports USB, dont un USB C.

Diagonale : 32 pouces

Format : 16:9

Type de dalle : QD-OLED, incurvée (1700R), HDR10, Dolby Vision, mate

Fréquence maximale supportée : 240 Hz, VRR (FreeSync Premium et G-Sync)

Définition : 4K (3840 x 2160 pixels)

Luminosité (donnée constructeur) : 250 nits / 1000 nits (pic)

Connectique : 2 HDMI 2.1 (dont un compatible eARC), DisplayPort 1.4, Hub USB 3.1 (3 ports), port USB C

Ergonomie : réglage d’inclinaison, de rotation, de hauteur (11 cm)

Poids : 6 kg

Dimensions : 71,5 x 58,2 x 30 cm

Consommation électrique : 42,5 W (190 W maxi)

Autre : câbles DisplayPort, HDMI et USB B / USB A

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

💰Quel est le prix du AW3225QF ?

Pour bénéficier d’un taux de rafraichissement élevé en mode 4K, il faut débourser 1120,30 €, sur le site de Dell.

L’Alienware AW2725QF est donc un peu plus cher que le Samsung G60SD (vendu 799 €), que nous avons testé il y a quelques semaines, ce qui normal compte tenu de sa diagonale plus importante. Rappelons que le G60SD exploite une dalle plane QD-OLED, supportant une définition QHD, avec une fréquence maximale de 240 Hz. Ses caractéristiques techniques sont donc très proches de celles de l’Alienware AW2725DF, que l’on trouve à 889 € sur le site de Dell.

A lire aussi > Test Samsung Odyssey OLED G60SD : un moniteur 27 pouces haut en couleurs pour joueurs exigeants

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

👽Pas de doute, c’est un Alienware !

Lorsqu’on regarde le moniteur de dos, il ne fait aucun doute qu’on se trouve en présence d’un modèle destiné aux joueurs. Le design futuriste blanc / noir, tout en arrondis, ne manque pas de faire son petit effet.

L’Alienware AW3225QF mesure 71,5 x 58,2 x 30 cm. Comme tous les moniteurs dotés d’un pied en V, il faut donc disposer d’un bureau assez profond, si on compte installer le clavier devant le moniteur. Un pied carré serait peut être moins design, mais plus pratique.

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Moniteur gamer oblige, le AW3225QF comporte son lot d’éclairages RGB. En l’occurrence, trois (petites) zones sont illuminées :

Le bouton d’allumage, en bas à droite de l’écran

La tête d’extra terrestre, au dos de l’écran

Et – toujours au dos – le “32”, qui rappelle aux étourdis la taille de la dalle

Si tous les effets habituels sont disponibles (couleurs fixes, cycle de couleurs, etc.), il n’y a toutefois pas de quoi faire les pieds au mur. Le constructeur aurait pu se creuser la tête (d’extra terrestre) pour élaborer un dispositif d’éclairage RGB un peu plus original, à l’image de celui du moniteur LG 45GR95QE-B ou de l’Odyssey G60SE de Samsung.

A lire aussi > Test LG 45GR95QE-B : immersion dans les jeux garantie avec ce moniteur géant, équipé d’une dalle OLED fortement incurvée

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

De deux choses l’une : soit le constructeur considère que ces effets lumineux arrières sont anecdotiques, auquel cas ceux du AW3225QF sont suffisants. Soit il pense que ces éclairages sont indispensables pour un moniteur gamer et il devrait trouver une implémentation plus originale pour ses prochains modèles.

Et si ces effets RGB ne sont pas très impressionnants, on peut apprécier en revanche la richesse de la connectique. En effet, outre les trois entrées vidéo traditionnelles (2 HDMI 2.1 et 1 DisplayPort 1.4), le moniteur est doté de trois ports USB A, dont un placé au bas de l’écran, à côté d’un port USB C.

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, ce dernier peut être utilisé pour recharger un appareil mobile (smartphone, casque, enceinte, etc.), ou connecter un périphérique. On pourra cependant regretter qu’il ne soit pas compatible Thunderbolt, et donc DisplayPort, ce qui aurait permis de l’utiliser comme une entrée vidéo supplémentaire, permettant d’afficher très facilement l’image d’un ordinateur portable.

Autre originalité, une des deux entrées HDMI supporte le mode eARC. Il est donc possible de connecter une barre de son au moniteur et de récupérer une piste audio DTS:X ou Dolby Atmos d’une source vidéo.

Dell Alienware AW3225QF € Dell Alienware AW3225QF 1120€

Dell 1120€

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pas de surprise pour ce qui est de l’ergonomie. La position de l’écran peut être ajustée en hauteur, sur 11 cm. Ce dernier peut également pivoter et être incliné. Et – à priori – pas grand monde devrait s’offusquer de l’impossibilité de faire pivoter l’affichage en mode Portrait (cette option est plutôt inutile pour la très grande majorité des joueurs).

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, dans le but de réaliser l’installation la plus propre possible, le pied du moniteur est doté dune ouverture, par laquelle nous avons pu passer sans problème deux câbles HDMI, le câble d’alimentation et les trois câbles USB (2 montants et un descendant). Seul petit souci, il faut lutter pour refermer la zone à l’aide du cache en plastique fourni. De plus, si on désire faire passer – comme lors de notre test – 6 câbles, le virage de sortie, sous le pied, n’est pas évident à négocier, d’autant plus si le moniteur est placé contre un mur.

A lire aussi > Test Philips Evnia : un moniteur gamer 49 pouces QD-OLED parfait ?

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dell Alienware AW3225QF – Bien replacer le cache n’est pas chose aisée ! – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

🖼️Une qualité d’affichage 4K irréprochable

L’écran de l’Alienware AW3225QF a une diagonale de 32 pouces. Comme celui-ci a un format très traditionnel, de 16:9, la définition d’affichage est de 3840 x 2016 pixels.

La dalle utilisée est de conception Samsung, puisqu’elle exploite la technologie QD-OLED (de 3ème génération). A l’instar de la technologie de LG, celle-ci permet d’obtenir des noirs parfaits (puisque les pixels demeurent totalement noirs lorsqu’ils ne sont pas parcourus d’un courant électrique) et de superbes couleurs (grâce aux Quantum dots).

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

De plus, cette technologie rend impossible tout effet de blooming (halo lumineux autour des objets lumineux affichés sur un fond sombre, avec les dalles LCD).

Aucune crainte à avoir non plus du côté de la fluidité des animations. En effet, pour peu qu’on dispose d’une carte graphique très performante, le moniteur est en mesure d’afficher jusqu’à 240 images par seconde, ce qui devrait s’avérer nettement suffisant pour un très grand nombre de joueurs. Seuls les plus exigeants, qui se mesurent en ligne à d’autres personnes dans des jeux hyper compétitifs, ressentiront peut être la nécessité de se procurer un moniteur encore plus rapide (360 Hz).

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et, pour assurer des animations dénuées d’effets de déchirement d’images, l’Alienware AW3225QF est compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et Vesa Adaptive Sync (mais pas FreeSync !).

Bon point, la dalle est incurvée. Toutefois, son rayon de courbure est assez faible (1700R). Du coup, l’effet d’immersion dans l’action est assez faible. D’autant que la diagonale de la dalle n’est pas gigantesque, par rapport aux moniteurs 45 ou 49 pouces au format 21:9 pour lesquels la courbure procure une vision panoramique appréciable. L’effet n’est donc pas aussi convaincant qu’avec un très grand moniteur, comme le LG 45GR95QE-B, dont le rayon de courbure est nettement plus prononcé (800R). L’Alienware AW 3225QF dispose toutefois d’un petit avantage par rapport aux dalles planes des moniteurs de 27 pouces.

A lire aussi > Test LG 45GR95QE-B : immersion dans les jeux garantie avec ce moniteur géant, équipé d’une dalle OLED fortement incurvée

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, la dalle QD-OLED est mate. Aucun reflet n’est donc visible dans les zones très sombres des images, ce qui est appréciable, en particulier lorsqu’on regarde des vidéos en streaming.

La technologie QD-OLED est parfaitement adaptée aux jeux. En effet, les pixels ont un temps de réponse quasi immédiat (0,03 ms) et le retard d’affichage (Input lag) est également très bas. Sans oublier les angles de vision, extrêmement larges.

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

De plus, le moniteur est compatible Dolby Vision, alors que ce standard n’est jamais supporté par les TV du constructeur (qui se focalisent sur l’autre standard, HDR10+). L’Alienware AW3225QF est également certifié VESA DisplayHDR True Black 400.

Pour ce qui est des performances, Dell annonce une luminosité maximale de 250 nits en SDR et de 1000 nits en HDR (et en pic), avec un Delta E inférieur à 2 (ce qui indique une très bonne fidélité des couleurs, indispensable si on désire utiliser le moniteur dans le cadre d’une activité professionnelle graphique).

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dans les faits, lors de nos tests réalisés à l’aide la sonde Calibrite Display Pro HL, nous avons relevé une luminosité maximale en HDR d’environ 500 nits, avec une fenêtre blanche (APL) de 10%. Lorsqu’une source HDR est connectée, le moniteur propose plusieurs modes : Bureau, Film HDR, Jeux HDR, Couleur HDR Perso, DisplayHDR True Black et HDR Peak 1000.

A ces derniers s’ajoutent trois modes Dolby Vision : Jeux, Lumineux et Sombre (les deux derniers s’utilisent en fonction de l’éclairage ambiant).

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En SDR, la luminosité maximale a été mesurée aux environs de 210 nits, dans le mode par défaut (Standard). Si on bascule dans le mode Créateur / sRGB, celle-ci peut grimper à 230 nits, ce qui correspond quasiment à ce qui est annoncé par Dell (cela reste néanmoins un tantinet limité).

La température moyenne des couleurs est de 6817 K, ce qui s’avère assez proche de la valeur 6500 K, qui symbolise un affichage parfaitement neutre. Enfin, la fidélité des couleurs est excellente, puisque le Delta E moyen n’est que de 1,9 (rappelons que toute valeur inférieure à 3 est considérée comme excellente).

A lire aussi > Test Samsung Odyssey Neo G9 G95NC : un incroyable moniteur gaming de 57 pouces, en avance sur son temps

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

⚙️Des réglages très exhaustifs

L’accès au panneau de configuration de l’Alienware AW3225QF s’effectue par l’intermédiaire d’un mini Joystick. Ce dernier est facilement accessible puisqu’il est situé sous l’écran, au centre. Il s’utilise de façon très intuitive, et permet de se déplacer rapidement dans les menus et de valider les modifications.

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le menu de premier niveau affiche au bas de l’image. Il permet de réaliser plusieurs opérations très rapidement (chacun peut les modifier dans le menu principal) ou d’accéder au menu regroupant tous les paramètres du moniteur. Ce menu affiche également quelques informations, comme le profil d’affichage, le mode HDR et l’état de santé de la dalle QD-OLED (une couleur indique s’il faut effectuer un rafraichissement des pixels ou de la dalle).

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme toujours, le menu principal s’avère particulièrement complet. Il permet par exemple de modifier le profil d’affichage, en fonction de différents types de jeux (FPS, MOBA, RPG, Sport, plus trois modes personnalisés).

Les options regroupées dans la section appelée AlienVision permettent par exemple d’afficher une croix de visée ou une zone qui zoome sur le centre de l’affichage. C’est le mode Jumelle (pas super utile selon nous !). D’autre part, l’option Nuit permet d’éclaircir le centre de l’image afin de mieux (soit disant) repérer les ennemis cachés dans l’ombre. Bref, comme souvent, on trouve certaines options dont on peut se passer aisément.

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Signalons que l’Alienware AW3225QF propose les modes PiP (image en incrustation) et PbP (images juxtaposées), avec de nombreuses options pour arranger les deux sources. Si le résultat du mode PbP est fonctionnel, le format 16:9 du moniteur le rend moins pratique à utiliser que les dalles 21:9 ou 32:9 (voir photo ci-dessous), car les bandes noires au dessus et en dessous des images sont beaucoup trop importantes.

D’autre part, en l’absence d’un KVM, comme sur le Samsung Odyssey Neo G9 G95NC, que nous avons testé en fin d’année dernière, il faudra débrancher le câble USB descendant d’un ordinateur pour le connecter au second (ou avoir un clavier et une souris connectés sur l’ordinateur secondaire).

Dell Alienware AW3225QF – mode Picture by Picture – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dans la section AlienFX des paramètres du moniteur, on trouve toutes les options permettant de configurer l’éclairage RGB des trois zones.

De plus, certaines options se chargent de ralentir la dégradation de la dalle QD-OLED et ainsi éviter le marquage de certains pixels (pixel burn in). Elles sont appelées Rafraîchir pixel (cette opération, à réaliser régulièrement, ne prend que quelques minutes) ou Rafraîchir panneau (une heure environ).

Bon point, l’Alienware AW3225QF bénéficie d’une couverture pour Burn In sur 3 ans, assurée par Dell.

A lire aussi > Test LG 49GR85DC : un moniteur gamer géant qui offre une vision panoramique

Dell Alienware AW3225QF – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

⚖️Notre verdict