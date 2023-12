Meilleurs écrans PC gamer : quel modèle pour jouer en 2023 ?

Notre top 3 des écrans pour PC gamer

Écran 4K, incurvé, avec ou sans HDR, le marché actuel propose une myriade de modèles adaptés aux envies de chacun. Et bien entendu les prix sont très variables. On peut trouver des modèles abordables dès 500 euros, mais certains écrans PC gamer peuvent allègrement dépasser la barre des 2000 euros voire plus. Mais avant de vous en procurer un, il faut prendre en compte de très nombreux critères.

Temps de réponse, taux de rafraîchissement, définition, connectique, ce sont tous des facteurs à étudier avant d’acheter votre écran PC gamer. Il est possible de trouver le moniteur qui vous conviendra sans se ruiner, tout comme si vous avez l’envie, vous pouvez vous procurer l’un des modèles les plus haut de gamme du marché. Découvrez notre comparatif des meilleurs écrans pour le PC gaming.

BenQ Zowie XL2411K, l’écran gamer le plus abordable

Angles de vision limités Pas de FreeSync ou G-Sync

On commence ce guide avec un écran au prix abordable et aux performances plus que convenables. On est sur un modèle de 24 pouces avec une définition de 1920x1080p. On peut compter sur un taux de rafraîchissement de 144 Hz et on retrouve en connectique un port HDMI, un VGA et DVI-D. Sur ce point c’est très léger, d’autant plus que le 144 Hz est seulement disponible avec le port DVI-D. De plus, vous ne retrouverez aucune des technologies FreeSync ou G-Sync. Mais cela n’est pas réellement un problème comme la fréquence d’image est élevée.

Côté design, on peut le dire, ce n’est pas le plus beau moniteur sur le marché. Ensuite ce n’est pas la première chose que l’on recherche avec ce type de produit. Pour conclure, c’est un modèle abordable qui se destinera essentiellement aux joueurs compétitifs.

Asus VG27AQ, un milieu de gamme accessible

L’écran VG27AQ d‘Asus est un excellent choix d’écran gaming grâce à son bon rapport qualité/prix. Déjà, le design est une véritable réussite avec les couleurs qu’on a l’habitude de retrouver sur les moniteurs de la marque. Ensuite, pour la partie technique, son écran dispose d’une dalle IPS de 27 pouces d’une résolution de 2540x1440p. Le taux de rafraîchissement peut lui atteindre les 165 Hz.

Il est compatible à la fois avec le G-Sync et le Free-Sync. On peut les utiliser avec la technologie ELMB qui est ici une vraie réussite. Niveau connectique, on trouve deux ports HDMI, un DisplayPort et une prise jack. Hélas, il n’y a pas un seul port USB sur ce moniteur. Pour l‘ergonomie, il est possible de régler la hauteur sur 13 cm et l’inclinaison sur -5° à 30°.

Enfin, l’audio n’est pas son point fort. Il embarque deux haut-parleurs pour un rendu médiocre. Dans tous les cas, à la vue de ses performances, difficile de trouver à ce prix un meilleur moniteur que l’Asus VG27AQ.

Samsung Odyssey G7 C32G75TQSU, le meilleur premier prix pour un écran incurvé

Avec le Samsung Odyssey G7, on est ici sur un moniteur incurvé de 32 pouces à un prix très abordable. Et les performances ne sont pas non plus en reste. Il dispose d’une courbure de 1000R avec sa dalle QLED, et d’une définition de 2560x1440p. Et côté taux de rafraîchissement, cet écran peut monter jusqu’à 240 Hz et il prend même en charge le FreeSync. Avec ce moniteur, la qualité d’image comme la réactivité sont au rendez-vous. Il est certifié DisplayHDR 600, mais il faut reconnaître que le HDR n’est pas son point fort (rétroéclairage limité).

Dans tous les cas, on peut l’utiliser pour jouer, mais aussi pour regarder des vidéos ou faire du montage. Vous pourrez l’utiliser de plusieurs façons. Si vous vous voulez, vous procurer un écran incurvé de qualité à un prix abordable, alors le Samsung Odyssey G7 est fait pour vous.

Gigabyte M32U, un écran 4K à un prix abordable

Le M32U de la marque Gygabyte est un excellent moniteur de 32 pouces 4K à un prix abordable pour sa catégorie. Il dispose d’une définition de 3840×2160 pixels (UHD) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui offre une excellente fluidité. Il est également compatible avec le FreeSync et le G-Sync. Les pointes de luminosité sont excellentes en SDR comme en HDR, mais ce n’est pas pour autant le meilleur moniteur pour apprécier des films.

Sans être le meilleur, il offre de superbes couleurs, mais pour ce prix-là il est difficile de lui reprocher ses défauts. Côté connectique c’est du classique, avec un port DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.1, 3 ports USB et un port USB-C . Et il est aussi un excellent écran 4K pour tous les possesseurs de PS5 ou Xbox Series X/S grâce à ses ports HMDI 2.1 et ses 32 pouces.

Sony Inzone M9, un excellent rapport qualité/prix

Sony a décidé d’entrer dans le marché de l’écran PC gamer avec son Inzone M9. La marque nipponne propose un moniteur avec une dalle 27 pouces 4K d’une définition de 3840x2160p. On est ici sur une technologie LED (et non Mini-LED) et qui propose un taux de rafraîchissement pouvant monter à 144 Hz. Son design épuré, est sans rappeler celui de la PS5 et cet écran est réglable en hauteur et est légèrement inclinable. Et on peut même compter sur une barre LED à l’arrière de l’écran pour proposer une lumière d’ambiance.

Mais l’un de ses points forts se trouve du côté des connectiques. En effet ces dernières sont nombreuses. On retrouve : 2 HDMI 2.1, un USB-C, un USB-B, 3 USB-A, un DisplayPort 1.4 et une sortie casque. Sans être le meilleur moniteur gaming du marché, le Sony Inzone M9 offre un superbe rapport qualité/prix.

Dell Alienware AW3423DWF, le meilleur de l’écran incurvé

Alienware nous gratifie ici d’un moniteur incurvé de 34 pouces d’excellente qualité. Il embarque la technologie QD-OLED de Samsung Display avec une définition de 3440x1440p et un taux de rafraîchissement pouvant monter à 175 Hz. C’est un excellent modèle pour ceux qui veulent profiter d’une expérience gaming optimale.

Contraste, luminosité, peu de latence et un HDR convaincant en font un modèle tout désigné pour tous ceux qui souhaitent se procurer un écran incurvé de grande manufacture. En prime, il dispose même de la certification G-Sync. On lui reprochera une matrice de sous-pixel peu performante, ce qui fait de ce moniteur Alienware un modèle peu adapté à des activités autres que le gaming. Mais les joueurs qui seront prêts à mettre le prix ne seront pas déçus par cet achat.

Corsair Xeneon Flex 45WQHD240, un écran qui se plie à vos envies

On finit notre sélection avec le Corsair Xeneon Flex qui est probablement l’un des meilleurs écrans PC gamer sur le marché. Au premier regard, on remarque que ce moniteur est très imposant. En effet, il possède une diagonale de 45 pouces avec une définition de 3440x1440p avec un taux de rafraîchissement qui peut atteindre les 240 Hz. Rien qu’avec ses caractéristiques, cet écran a de quoi ravir tous les gamers.

Mais il a une particularité qui le distingue encore plus de ses concurrents. Son écran est pliable. Et oui, vous pourrez passer d’une dalle plate à une dalle courbée de 800R. Bien entendu, on retrouve la compatibilité VRR (G-Sync et FreeSync), un port DisplayPort 1.4 et deux ports HMDI 2.1. Comme vous pouvez le constater, cet écran embarque tout le nécessaire pour être le meilleur de sa catégorie. Mais bien évidemment tout cela a un prix, ici à environ 2100 euros selon les revendeurs.

🧐 Qu’est-ce que le G-Sync et le FreeSync ?

Tout d’abord il faut rappeler que la technologie G-Sync a été développée par Nvidia et le FreeSync par AMD. Pour résumer, ces technologies permettent d’adapter le taux de rafraîchissement de votre écran (en Hz) avec celui de votre carte graphique (FPS). Cela permet d’éviter les effets de Tearing et de saccades. Et si vous ne connaissez pas ces termes, on va vous les expliquer.

Tearing : c’est un phénomène qui se produit quand votre carte graphique calcule plus de FPS que le taux de rafraîchissement de votre moniteur. Pour simplifier, votre carte graphique envoie plusieurs images en même temps alors que votre écran est toujours en train de traiter des nouvelles images. Et cela entraîne une image décalée alors que vous êtes en train de bouger

c’est un phénomène qui se produit quand votre carte graphique calcule plus de FPS que le taux de rafraîchissement de votre moniteur. Pour simplifier, votre carte graphique envoie plusieurs images en même temps alors que votre écran est toujours en train de traiter des nouvelles images. Et cela entraîne une image décalée alors que vous êtes en train de bouger Saccade (ou stuttering) : comme son nom le laisse présager, l’image va apparaître de manière saccadée. Ce phénomène arrive quand il y a un décalage entre la carte graphique et le moniteur. Pour résumer, elle entraîne des sauts d’images, ce qui donne un rendu haché. Une ou plusieurs images sont alors sautées.

Pour finir, les écrans équipés du FreeSync sont souvent compatibles avec AMD et Nvidia. Mais l’inverse n’est pas toujours vrai. C’est pourquoi si vous possédez une carte graphique AMD, nous vous conseillerons le FreeSync. Même si de toute façon il vaut mieux avoir une technologie adaptée à sa carte graphique.

Exemple de tearing ©Wikipedia

🖥️ Quel type d’écran gamer choisir ?

On dénombre plusieurs catégories d’écrans, qui présentent chacun leurs avantages et inconvénients :

Les écrans TN (Twisted Nematic) : ils ont l’avantage de proposer le meilleur taux de rafraîchissement possible (240 Hz). Ils sont les seuls, avec l’OLED, à pouvoir proposer un temps de réponse de 1 ms. Les écrans TN sont en ce sens particulièrement adaptés pour les gamers. Toutefois, ces écrans proposent une moins bonne qualité d’image, un rendu des couleurs plus terne et des angles de visions limités.

: ils ont l’avantage de proposer le meilleur taux de rafraîchissement possible (240 Hz). Ils sont les seuls, avec l’OLED, à pouvoir proposer un temps de réponse de 1 ms. Les écrans TN sont en ce sens particulièrement adaptés pour les gamers. Toutefois, ces écrans proposent une moins bonne qualité d’image, un rendu des couleurs plus terne et des angles de visions limités. Les écrans VA (Vertical Alignment) : ces derniers ont la particularité de proposer des contrastes élevés, avec des noirs très sombres, qui n’atteignent cependant pas le degré de profondeur des dalles OLED. Les écrans dotés de cette technologie profitent également de jolies couleurs. Toutefois, les écrans VA sont lents à l’affichage et n’offrent pas les meilleurs angles de visions du marché.

: ces derniers ont la particularité de proposer des contrastes élevés, avec des noirs très sombres, qui n’atteignent cependant pas le degré de profondeur des dalles OLED. Les écrans dotés de cette technologie profitent également de jolies couleurs. Toutefois, les écrans VA sont lents à l’affichage et n’offrent pas les meilleurs angles de visions du marché. Les écrans IPS (In-Plane Switching) : cette technologie est prisée par les gamers car elle offre une très bonne restitution des couleurs, ainsi que des angles de visions très larges. Les seuls inconvénients des dalles IPS restent leur taux de contraste limité (environ 1 000:1), ainsi que leur fréquence de rafraîchissement moins élevée que les écrans TN. Bien qu’aujourd’hui, les avancées technologiques permettent aux fabricants de proposer des écrans IPS pour gamers de 120 Hz.

: cette technologie est prisée par les gamers car elle offre une très bonne restitution des couleurs, ainsi que des angles de visions très larges. Les seuls inconvénients des dalles IPS restent leur taux de contraste limité (environ 1 000:1), ainsi que leur fréquence de rafraîchissement moins élevée que les écrans TN. Bien qu’aujourd’hui, les avancées technologiques permettent aux fabricants de proposer des écrans IPS pour gamers de 120 Hz. Les écrans OLED (Organic Light-Emitting Diode) : si vous cherchez la solution idéale pour jouer, les écrans OLED sont tout indiqués. En effet, ces derniers fournissent de meilleures performances que leurs pairs sur tous les points : taux de contraste infini, excellente colorimétrie, angles de visions très larges et réactivité hors pair (moins de 0,1 ms). Leur principal inconvénient reste leur prix élevé.

📐 Quelle taille d’écran choisir ?

Comme toujours sur ces questions-là, tout dépendra de vos envies et besoins. Mais en règle général, il faut prendre en compte le prix. En effet, plus la diagonale est grande plus le prix sera élevé. Ensuite, il y a la question de l’encombrement. Un écran de 24 pouces prendra bien moins de place qu’un écran de 45 pouces.

Et surtout, n’oubliez pas de vérifier si votre carte graphique peut gérer le format et la résolution de votre écran ! Il n’y aura généralement pas de problèmes avec des écrans assez petits, mais si votre moniteur est imposant avec une définition élevée, il faut avoir le GPU qui suit. Tout va dépendre aussi de la distance à laquelle vous aimez vous trouver de votre écran. Sur ce point, chacun à ses préférences. Et pour finir, on rappellera qu’un pouce est environ égal à 2,5 cm.

🔌 Quel est le meilleur port : HDMI ou DisplayPort ?

Même si au premier coup d’oeil, ils sont très similaires, à l’usage ils sont très différents. Actuellement, de nombreux moniteurs possèdent les deux ports (et certains ont encore le connecteur VGA). Les câbles DisplayPort profitent d’une bande passante supérieure aux câbles HMDI, et transmettent plus de signaux à la fois.

C’est pourquoi, et sans entrer dans des détails trop techniques, il est fortement conseillé de brancher votre moniteur avec le port DisplayPort de votre PC pour profiter à fond de l’expérience de jeu. Le HDMI a bien entendu ses avantages, et on le conseillera pour les possesseurs de consoles comme la PS5 ou les Xbox Series X/S.

📈 Quelle est l’importance du taux de rafraîchissement ?

Avant toute chose, il est bon de rappeler qu’il faut avoir un GPU en concordance avec votre moniteur. En effet, si votre écran supporte du 175 Hz (donc, traite 175 images par seconde), mais que votre GPU ne supporte pas plus de 60 FPS, vous ne pourrez pas profiter complètement de la puissance de votre écran. De nos jours, tous les moniteurs (ou presque) disposent d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz minimum et certains peuvent même atteindre le 200 Hz.

L’intérêt de ces valeurs se trouve dans la fluidité de votre jeu. Plus le taux de rafraîchissement sera élevé, plus votre jeu tournera de manière fluide. Ce point est très important pour les joueurs compétitifs, comme cela peut donner un réel avantage. Pour les joueurs de FPS, on conseillera donc des moniteurs qui disposent de 144 Hz, ou plus si vous pouvez vous le permettre. Pour les autres, 100 Hz seront généralement suffisants.

🖥 Quels sont les avantages de l’écran incurvé ?

Le premier avantage d’un écran incurvé est qu’il est le mieux adapté à la vision humaine. En effet, il offre bien plus de profondeur qu’un écran plat. Et surtout il offrira un plus grand confort pour vos yeux lors d’un usage prolongé. Ces derniers auront beaucoup moins besoin de bouger pour appréhender les contenus dans les coins. Ce sont les écrans qui vont vous offrir la meilleure immersion pour jouer à un jeu vidéo ou même pour regarder un film.

De plus, vous souffrirez moins des effets de distorsions avec un moniteur incurvé. Cependant, les effets de reflets sont plus fréquents avec ce type d’écran. Il est donc conseillé de le placer le plus loin possible des sources de lumière (comme une lampe).

