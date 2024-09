Des bugs sur l’écran de l’iPhone 16 Pro ? C’est ce qu’ont constaté certains utilisateurs

© Apple

Sortie le 20 septembre 2024, la gamme iPhone 16 composée de l’iPhone 16, de l’iPhone 16 Ultra, de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max fait déjà parler d’elle.

Dans un premier temps, c’est le tout nouveau port USB-C qui est montré du doigt, puis le remplacement de la batterie. Pour finir, l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro Max ne serait pas aussi exceptionnel qu’attendu.

Et ce n’est pas fini. Un nouveau problème a été identifié par 9To5Mac qui indique que de nombreux utilisateurs rencontrent des dysfonctionnements avec l’écran tactile de l’iPhone 16 Pro.

Quels sont les problèmes de l’écran de l’iPhone 16 Pro ?

L’écran Super Retina XDR de l’iPhone 16 Pro est équipé d’une technologie OLED avec 6.3 pouces de diagonale. Il dispose d’un îlot dynamique (Dynamic Island), d’une technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et de la fonctionnalité Haptic Touch.

Cependant, malgré ce déploiement de technologie, de nombreux utilisateurs ont remarqué un retard de réponse de l’écran lors de son utilisation. Ainsi, certains gestes, que ce soit des touches ou des swipe (glissement du doigt) sont tout simplement ignorés par le système, obligeant l’utilisateur à renouveler son action.

Cela a pour effet d’empêcher la saisie de lettres sur le clavier virtuel, de ne pas pouvoir cocher une option ou appuyer sur un bouton, ou même de bloquer le scroll dans la direction de votre choix.

D’après les tests réalisés par 9To5Mac et les retours utilisateurs, il semble que le bug soit d’origine software (logiciel) et non hardware (matériel). Il pourrait être basé au niveau de l’algorithme qui permet de gérer les touchers accidentels de l’écran (permettant d’éviter la prise en charge d’un toucher non voulu). Celui-ci serait trop sensible, notamment près des bords de l’écran.

Il semble que le problème soit essentiellement dû au fait que les bords de l’écran sont plus fins que jamais, et donc qu’il est facile de les toucher par accident lorsque l’utilisateur empoigne son smartphone. Il est possible que l’usage d’une coque atténue le problème.

Nul doute qu’Apple va vite déployer un correctif sur iOS 18 afin de régler ce petit souci technique.