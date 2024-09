iPhone 16 et 16 Pro Max officiels : Apple repousse les limites… et les prix !

Apple présentait ce lundi les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, peu après avoir dévoilé les nouveautés prévues pour les modèles de base et Plus. Ces nouveaux fleurons en valent la chandelle, vu le nombre améliorations qu’ils apportent à la table.

Crédit : Apple

Ce lundi, Apple dévoilait enfin l’iPhone 16. L’article en lien vous parlera en long et en large du modèle de base et Plus, mais comme chaque année, le gros des amélioration arrive sur les modèles Pro et Pro Max. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux fleurons d’Apple.

Apple agrandit la taille de l’écran des iPhone Pro

Comme attendu, il s’agit là des iPhone les plus grands jamais conçus avec un écran 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro et de 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max. À titre de comparaison, les iPhone 15 Pro sont dotés d’écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Le châssis des deux smartphone est comme l’année dernière en titane. Il est disponible en quatre couleurs :

Noir

Blanc

Naturel (Gris)

Titane du désert

La gamme iPhone 16 Pro est équipée de la puce A18… Pro. Dotée d’un NPU à 16 cœurs, cette puce offrira des « performances étonnantes » pour les fonctions d’Apple Intelligence, plus rapides de 15 % par rapport à celles de l’iPhone 15 Pro. Les performances graphiques sont également améliorées grâce à un GPU à 6 cœurs, 20 % plus rapide que l’A17 Pro de l’iPhone 15 Pro.

Qui dit meilleure puce dit aussi meilleure efficacité énergétique. Ainsi, la firme à la pomme affirme également que l’iPhone 16 Pro Max a « la meilleure autonomie de batterie jamais obtenue pour un iPhone ».

Une tonne d’améliorations pour l’appareil photo

L’iPhone 16 Pro est doté d’une « caméra fusion » de 48 Mpx, d’une nouvelle caméra ultra-large de 48 Mpx et d’une caméra téléobjectif 5x de 12 Mpx. Comme le voulait la rumeur, l’iPhone 16 Pro a droit au design à tétraprisme exclusif l’année dernière au 15 Pro Max.

Tout comme l’iPhone 16, ces nouveaux modèles signent l’arrivée du nouveau bouton Camera Control, qui permet des capacités de contrôle étendues sur l’appareil photo. L’iPhone 16 Pro sera également capable de capturer des vidéos 4K à 120 images par seconde, dont la vitesse de lecture pourra être ajustée après capture dans l’application Photos.

Apple vante également les mérites d’un matériel audio amélioré sur l’iPhone 16 Pro, avec notamment quatre micros de « qualité studio ». Grâce à une mise à jour des mémos vocaux prévue dans le courant de l’année, il sera possible de superposer une piste à un enregistrement : bien utile pour les musiciens.

Voici les prix, en légère augmentation par rapport à l’iPhone 15 :

iPhone 16 Pro : 1229 € (128 Go), 1359 € (256 Go), 1609 € (512 Go) 1859 (1 To)

iPhone 16 Pro Max : 1479 € (256 Go), 1729 € (512 Go), 1979 € (1 To)