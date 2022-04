Samsung : sa publicité « irréaliste » indigne les femmes

Un bad buzz pour Samsung – Crédit : Samsung

Il s’agissait d’un énième spot publicitaire pour la Galaxy Watch 4 et les écouteurs Galaxy Buds 2. Mais Samsung ne pensait pas que celui-ci provoquerait une telle controverse. Publiée il y a mois sur YouTube, la publicité montre une femme qui part faire son jogging en pleine nuit à Londres équipée des fameux appareils de la marque. Une séquence qui dépasse l’entendement pour Esther Newman, rédactrice en chef du magazine et du podcast Women’s Running. Et pour cause, celle-ci ne rend pas justice à la réalité vécue par les femmes cibles de nombreuses agressions.

« Les femmes ne courent pas à ce moment-là parce que nous avons trop peur », souligne-t-elle auprès de Radio 1 Newsbeat. D’après elle, il est encore plus improbable qu’une femme court avec des écouteurs, de surcroît en pleine nuit. « Les femmes ne se sentent pas en sécurité lorsqu’il s’agit de courir à n’importe quel moment de la journée. Voir une femme choisir de courir à 2 heures du matin, avec des écouteurs, c’est juste ridicule« , fustige-t-elle.

À lire > Meilleurs smartphones Samsung : quel Galaxy acheter en 2022

Le mea culpa de Samsung

De son côté, le collectif Reclaim These Streets, qui milite pour la protection des femmes, a rappelé que cette séquence passait sous silence un problème sociétal épineux. Et d’évoquer un fait divers tragique survenu en Irlande en janvier dernier : Ashling Murphy, 23 ans, a été tuée alors qu’elle faisait son footing.

Face à cette levée de boucliers, Samsung s’est résolu à faire son mea culpa, comme le rapporte The Guardian. « La campagne Night Owls a été conçue avec un message positif sous-jacent : célébrer l’individualité et la liberté de faire de l’exercice à toute heure. Nous n’avons jamais eu l’intention d’être insensibles aux discussions en cours sur la sécurité des femmes. En tant qu’entreprise mondiale avec une main-d’œuvre diversifiée, nous nous excusons de la façon dont cela a pu être perçu ».

Voici la fameuse publicité qui a défrayé la chronique :

Source : BBC