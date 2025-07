Des légumes plus gros mais moins riches : les effets cachés du réchauffement climatique

Crédit : JillWellington / Pixabay

Alerte nutrition : le climat pourrait ruiner la qualité de nos aliments

Le réchauffement climatique ne se contente pas de dérégler nos saisons ou d’intensifier les catastrophes naturelles. Selon une récente étude relayée par le site Science Daily, il pourrait aussi altérer la qualité nutritionnelle des légumes que nous consommons.

En effet, des chercheurs de l’université John Moores de Liverpool, menés par Jiata Ugwah Ekele, ont étudié la croissance de légumes-feuilles comme le kale, la roquette et les épinards, dans un environnement simulant les conditions climatiques futures. Avec plus de CO₂ dans l’air et des températures en hausse, ces légumes grandissent plus rapidement et prennent du volume. Mais derrière cette croissance impressionnante, ils perdent malheureusement une bonne partie de leurs nutriments essentiels.

Un déclin des nutriments essentiels

En effet, les analyses effectuées ont révélé que ces légumes contiennent moins de minéraux essentiels, comme le calcium, et affichent une diminution des antioxydants bénéfiques. Pire encore, lorsque la chaleur grimpe davantage, non seulement les légumes grandissent moins bien, mais leur qualité nutritionnelle chute encore plus rapidement.

Un autre constat surprenant : l’élévation des températures accroît aussi le taux de sucre dans ces légumes. Au-delà d’une nutrition appauvrie, cela pourrait contribuer à augmenter les risques d’obésité et de diabète de type 2. Moins de nutriments, plus de sucres, ceci est un cocktail potentiellement délétère pour la santé humaine, d’autant plus inquiétant qu’il pourrait accentuer les carences en vitamines et affaiblir le système immunitaire.

Même si l’étude a été menée dans un contexte britannique, ses conclusions s’appliquent bien au reste du monde. Les pays du Nord subissent déjà des perturbations agricoles, mais ce sont les régions tropicales qui sont les plus vulnérables, confrontées à la sécheresse, aux ravageurs et à l’érosion des sols. Des millions de personnes, dépendantes de l’agriculture, pourraient voir leur sécurité alimentaire menacée.

Alors la question à poser : sommes-nous encore capables d’agir pour préserver la qualité de notre alimentation face aux bouleversements climatiques ?

Source : GEO

A lire aussi : Réchauffement climatique : ce nouveau chatbot IA répond à toutes vos questions

Le réchauffement climatique modifie la couleur des océans, adieu l’eau bleue