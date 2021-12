Des montres pour les fans de Star Wars, Craig Wright remporte son procès, l’éclipse solaire totale en photos, c’est le récap’

Le fabricant Undone lance trois montres personnalisées et basées sur Bébé Yoda, The Mandalorian et Dark Vador, Craig Wright remporte son procès et gagne 54 milliards de dollars, des clichés sublimes de l’éclipse solaire totale depuis l’Espace partagés par les astronautes, c’est le récap’ du jour.

Des montres personnalisées pour les fans de Star Wars

Le fabricant Undone spécialisé dans les montres haut de gamme personnalisables s’est associé à Lucasfilm pour lancer trois modèles inédits dédiés au fans de Star Wars. La montre Bébé Yoda sera vendue à environ 500 euros et le modèle de The Mandalorian sera disponible pour environ 600 euros. Enfin, le troisième modèle, fabriqué en seulement 200 exemplaires contre 300 pour les deux autres, est la montre Dark Vador, vendue environ à 700 euros.

Lire > Star Wars : trois montres haut de gamme pour les fans de Bébé Yoda, The Mandalorian et Dark Vador

La montre de Bébé Yoda – Crédit : Undone

Craig Wright gagne son procès et récupère son portefeuille de 1,1 million de bitcoins

Depuis 2016, Craig Wright affirme être le créateur unique du bitcoin tout en refusant de fournir les preuves qui le confirmeraient. Ce dernier vient de ressortir gagnant du procès qui l’opposait aux héritiers de son ancien collaborateur David Kleiman, décédé en 2013. La justice a décidé de lui accorder la totalité du portefeuille de 1,1 million de bitcoins, soit environ 54 milliards de dollars. Reste à savoir si nous finirons par vraiment connaître l’identité du mystérieux Satoshi Nakamoto un jour.

Lire > Le créateur supposé du bitcoin gagne 54 milliards de dollars lors d’un procès

Craig Steven Wright, l’informaticien et entrepreneur australien qui prétend être le créateur du Bitcoin

L’éclipse solaire totale vue de l’Espace

Une éclipse solaire totale a eu lieu le 4 décembre et les astronautes à bord de l’ISS étaient les seuls à pouvoir constater les conséquences du phénomène sur l’Antarctique et l’océan Austral. Des clichés magnifiques ont été capturés et partagés sur Internet. L’astronaute Kayla Barron déclare que « […] C’était un spectacle incroyable à voir. » La NASA a également capturé une photo de l’éclipse grâce à son satellite DSCOVR (Deep Space Climate Observatory). On vous invite à consulter notre actu pour découvrir ces sublimes clichés.

Lire > Espace : les photos de l’éclipse solaire totale en Antarctique prises depuis l’ISS sont à couper le souffle