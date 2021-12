Star Wars : trois montres haut de gamme pour les fans de Bébé Yoda, The Mandalorian et Dark Vador

Undone, le fabricant anglais de montres personnalisables, a lancé trois montres dédiées aux fans inconditionnels de Star Wars. Les trois modèles sont basés sur Bébé Yoda, The Mandalorian et Dark Vador avec un mouvement à remontage automatique à trois aiguilles.

Fondée par un horloger britannique, Undone s’est spécialisée dans la personnalisation de montres haut de gamme. Des modèles prédéfinis et des collaborations avec des marques sont aussi disponibles à l’achat dans le monde entier. Le fabricant s’est associé à Lucasfilm pour lancer trois montres inédites basées sur l’univers de Star Wars.

La montre de Bébé Yoda – Crédit : Undone

Les trois modèles représentent respectivement Bébé Yoda, The Mandalorian et Dark Vador. Undone garantit que ces montres sont prêtes à l’envoi. Elles arriveront à temps sous le sapin pour les commandes passées avant le 9 décembre. La montre Dark Vador est disponible en seulement 200 exemplaires tandis que les deux autres modèles ont chacun 300 exemplaires. Les trois modèles sont d’ailleurs équipés d’un mouvement NH35A à remontage automatique à trois aiguilles.

À lire aussi > Rolls-Royce Boat Tail : voici la montre livrée avec la voiture la plus chère du monde

Les montres de l’univers de Star Wars sont vendues à 500, 600 et 700 €, respectivement

La montre de Bébé Yoda qui est la star de la série Disney+ The Mandalorian est vendue à 424 £ (~ 500 €). Le personnage aussi appelé Grogu apparaît comme s’il était en lévitation sur le cadran translucide. « Tous ces détails sont accentués sous la lentille du verre en lexan à double dôme, enfermé dans un boîtier en acier inoxydable tout en courbes. Fidèle au coloris de son inspiration, la pièce est complétée par une paire durable de bracelets à ouverture rapide en Cordura beige », détaille Undone.

La montre de Bébé Yoda – Crédit : Undone

Ensuite, la montre de The Mandalorian est bien plus sombre en noir mat avec son bracelet en daim de couleur gris loup. Son cadran est fabriqué en DLC (Diamond Like Carbon) qui est un carbone amorphe. Undone explique que « chaque partie de cette montre respire la dissimulation mortelle d’un fusil de sniper, sans parler de sa capacité à indiquer l’heure avec une précision équivalente ». Le casque de The Mandalorian est gravé à l’intérieur du cadran. Cette montre est vendue à 509 £ (~ 600 €).

La montre de The Mandalorian – Crédit : Undone

Enfin, le troisième modèle est tout en noir pour s’accorder à Dark Vador. Selon Undone, « cette pièce est le salut solennel d’un soldat, noir de jais, imposant, avec des lignes dures et froides sophistiquées. Elle est faite pour correspondre à la fois à la présence et à l’iconographie des robes noires et de l’armure interdite d’un général maléfique. Cette pièce maîtresse est une traduction presque littérale d’une main de fer ». La montre de Dark Vador est vendue à 594 £ (~ 700 €). Elle est livrée avec un bracelet en caoutchouc noir.

La montre de Dark Vador – Crédit : Undone

À lire aussi > Montres connectées : les meilleurs smartwatches de 2021

Source : Jedi News