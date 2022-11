Des news du Pixel Fold, l’âge de Gollum dans LOTR, un clavier tactile pour les futurs MacBook Pro, c’est le récap’ de la semaine￼

Cette semaine, on se demande combien de siècles traverse Gollum grâce à l’anneau dans les films Le Seigneur des anneaux et on vous explique pourquoi Yoda parle à l’envers. Tandis qu’une fuite lève le voile sur le premier smartphone pliable de Google, Apple dépose un brevet de portable dénué de clavier physique, et le mode compagnon arrive bientôt sur WhatsApp.

MacBook Pro : Apple pourrait dire adieu au clavier physique

Selon le dernier brevet déposé par Apple, le prochain MacBook Pro pourrait être doté d’un clavier sans touche, totalement lisse. Les touches physiques du clavier seraient donc remplacées par un écran en verre tactile qui détectera l’emplacement des doigts de l’utilisateur. La firme de Cupertino est connue pour ses nombreux brevets, reste donc à savoir si ce projet verra le jour…

MacBook Pro sans clavier physique © Concept aux droits réservés .jpeg

Le Seigneur des Anneaux : quel âge avait Gollum ?

On sait que le Hobbit Sméagol est né aux alentours de l’année 2440 du Troisième Âge et que c’est en 2463 qu’il trouve l’anneau de Sauron dans la rivière. Désormais possédé par le pouvoir de l’anneau, il traverse les siècles jusqu’en 2941. Agé de 501 ans, Gollum se voit dépossédé de son précieux par Bilbon. Quelques années plus tard, Gollum tente de voler l’anneau à Frodon. Il meurt le 25 mars 3019 à l’âge de 579 ans lors de sa chute dans la lave de la Montagne du Destin.

Gollum © New Line Cinema

WhatsApp : découvrez le mode compagnon

WABetaInfo a révélé que le mode compagnon est enfin arrivé en version bêta et peut donc être testé par plusieurs bêta-testeurs. Cette fonction, attendue par de nombreux utilisateurs de WhatsApp, leurs permettra d’utiliser le même compte sur plusieurs smartphones en même temps. Si vous ne souhaitez pas patienter jusqu’au déploiement définitif du mode compagnon, vous pouvez rejoindre le programme de bêta-testeur sur le PlayStore.

WhatsApp – Crédit – Pexels

Mais pourquoi Yoda parle-t-il à l’envers ?

Georges Lucas et Frank Oz, le doubleur de Yoda, ont expliqué pourquoi le célèbre Maître Jedi utilise une syntaxe inversée. Cette manière de parler pousse en réalité l’auditeur à être plus attentif aux propos de Yoda et permet aux téléspectateurs de se passer de lire les sous-titres. Pour expliquer ce choix, le réalisateur a déclaré « j’ai dû trouver un langage qui était à la fois étranger et compréhensible, alors, j’ai tout inversé »

Yoda © Lucasfilm

Que sait-on du Pixel Fold ?

Google travaille actuellement à la fabrication de son premier smartphone pliable, le Pixel Fold. Alors que sa sortie est prévue pour le mois de mai 2023, Front Page Tech a levé le voile sur le futur smartphone. Selon les fuites, le Pixel Fold serait disponible à partir de 1 799 $ dans deux coloris, à savoir « Craie » et « Obsidienne ». Bien sûr, si l’on en croit les rendus, Google continuera à proposer de belles performances, notamment du côté de la caméra.

Rendu du Google Pixel Fold © Front Page Tech

Nos tests et dossiers de la semaine

Acer Swift Edge : un grand ultrabook, léger et puissant

Acer propose ici un ultrabook qui pourrait vous séduire si vous êtes à la recherche d’un PC portable grand format qui reste léger. On adore la qualité d’affichage de son écran OLED, l’excellente calibration de l’affichage en mode HDR et la Webcam Full HD du Swift Edge. Propulsé par des composants AMD performants, l’ultrabook ne manque pas non plus de puissance. On regrette malgré tout que l’autonomie soit limitée et l’absence de pavé numérique et de lecteur de cartes microSD.

Acer Swift Edge SF A16-41-R356 – Crédit – Xavier Regord / Tom’s Guide

Xiaomi 12T Pro : hautes performances et belle autonomie

Outre un manque d’étanchéité et l’absence de charge sans fil ou de zoom optique, le 12T Pro a de beaux arguments. Xiaomi propose ici un smartphone haut de gamme qui allie hautes performances, bonne autonomie, affichage bien calibré et haut-parleurs stéréo de qualité. À noter que le nouveau flagship du constructeur pourrait vous séduire si vous êtes faîtes régulièrement des photos de nuit.

Xiaomi 12T Pro – Crédit – Xavier Regord / Tom’s Guide

Ne loupez pas les séries phares du mois de novembre

Les plateformes de streaming ne cessent de nous gâter chaque mois avec de nouvelles productions exclusives et de séries populaires. Que vous soyez abonné chez Netflix, Disney+, OCS ou encore Prime Vidéo, le mois de novembre est riche ! Pour vous aider à vous y retrouver parmi toutes les offres, la rédaction a sélectionné pour vous les 100 meilleures séries du mois. Rendez-vous dans notre actu !

