Star Wars : pourquoi Yoda s’exprime-t-il de cette façon ?

Saviez-vous pourquoi Yoda parle à l’envers ? L’explication officielle derrière ce choix a été apportée par George Lucas et le doubleur du célèbre Maître Jedi, Frank Oz (en VO). Non, Yoda ne parle pas comme ça pour embêter Luke ou parce qu’il est devenu fou en étant seul sur Dagobah : les raisons sont plus pragmatiques.

Yoda © Lucasfilm

Yoda a été introduit pour la première fois dans Star Wars : Episode V – L’Empire contre-attaque, et même s’il n’était pas le guerrier auquel Luke s’attendait, l’ancien Maître Jedi lui aura appris à maîtriser la Force. Mais bien que sa maîtrise du sabre laser et de la Force soient impressionnantes, Yoda parle toujours avec une syntaxe inversée bizarroïde, comme tout le monde le sait.

Alors non, la façon de parler de Yoda ne vient pas d’une habitude qu’il aurait prise à force d’être seul sur Dagobah et ce n’était pas non plus quelque chose qu’il faisait spécialement pour ennuyer Luke. On connaît en réalité la raison « officielle » de ce choix, expliquée par Georges Lucas et le doubleur de Yoda, Frank Oz, en personnes.

Yoda s’exprimait initialement comme ça pour plus de praticité

Étrangement et vous l’aurez peut-être constaté par vous-même, la manière de parler de Yoda permet aux auditeurs d’être plus attentifs à ce qu’il dit. Sachez qu’il s’avère que c’était précisément le but de George Lucas, qui voulait que ses téléspectateurs (et les personnages des films Star Wars) se concentrent sur ce que Yoda disait.

Cependant, les modèles de discours de Yoda ne visaient pas seulement à inciter les téléspectateurs à mieux se concentrer. Ils ont également été conçus pour nous faciliter la vie, selon une citation du guide de Paul Duncan, The Star Wars Archives, sorti en 2018.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait inventé le langage de Yoda, voici ce que George Lucas a répondu. « Je ne voulais pas faire un film entier où tout le monde lit des sous-titres. Il [Yoda] avait beaucoup de dialogues. J’ai donc dû trouver un langage qui était à la fois étranger et compréhensible, alors, j’ai tout inversé » disait-il. « J’ai conçu son langage de la sorte pour que vous vous concentriez sur ses leçons philosophiques ennuyeuses » avait-il indiqué.

Ainsi, le langage de Yoda a été choisi par George Lucas pour mettre en évidence ce qu’il disait et pour s’assurer que les téléspectateurs ne soient pas forcés à lire des sous-titres. De cette façon, Yoda aura pu ressembler à un petit extraterrestre, tout en parlant techniquement anglais (et d’autres langues en fonction des pays, bien sûr).