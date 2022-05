Deux nouveaux Zenbook Pro destinés aux créatifs chez Asus

Les nouveaux PC portables Asus Zenbook Pro 16X OLED et Zenbook Pro 14 Duo OLED se distinguent respectivement par leur molette physique, qui complète le clavier et le pavé tactile, et un écran supportant une fréquence de 120 Hz !

Parmi les nombreuses annonces faites ce jour par Asus dans ses gammes Zenbook et Vivobook, on peut en retenir deux, particulièrement originales et qui peuvent intéresser tous ceux qui ont besoin de puissance et d’un équipement complet dans le cadre de leurs activités personnelles ou professionnelles. Il s’agit des Zenbook Pro 16X OLED et le Zenbook Pro 14 Duo OLED.

Zenbook Pro 16X OLED

Comme sa référence l’indique, le Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) s’adresse aux professionnels qui évoluent dans le domaine de la création audio, vidéo ou photo. Il met à leur disposition un écran OLED de 16 pouces ainsi qu’une molette physique, placée à gauche du pavé tactile et qui facilite la modification rapide de paramètres dans certaines applications, comme celles d’Adobe (Photoshop, Premiere, Lightroom, etc.).

Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) – Crédit : Asus

Le PC portables offre bien sur de hautes performances, grâce à un duo de composants particulièrement efficaces : jusqu’au processeur Intel Core i9-12900H et la puce graphique Nvidia GeForce RTX 3060 (pour un TDP total de 140 W). La configuration exploite le système AAS Ultra (Active Aerodynamic System), qui permet au clavier de se soulever lorsqu’on déploie l’écran, afin d’optimiser les flux d’air et ainsi maximiser le refroidissement des composants internes.

D’autre part, le Zenbook Pro 16X OLED est équipé d’un écran OLED tactile de 16 pouces, au format 16:10, qui supporte une définition 4K. Le son ne devrait pas être en reste puisque le constructeur indique l’intégration de six haut-parleurs (2 tweeters et 4 woofers) et de quatre micros. Le reste de l’équipement comprend une batterie de 96 Wh, une sortie HDMI 2.1, un lecteur de cartes SD, 2 ports USB compatibles Thunderbolt 4 et un port USB de type A. Précisons enfin que le Zenbook Pro 16X OLED mesure 1,7 cm d’épaisseur, pour un poids de 2,4 kg.

Le Zenbook Pro 16X OLED devrait être disponible cet été, à partir de 2999 €.

Zenbook Pro 14 Duo OLED

Le second PC portable, le Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402), embarque quant à lui deux écrans. Le premier – tactile – mesure 14,5 pouces, exploite lui aussi la technologie OLED et affiche des images en 2,8 K (2880 x 1800 pixels). Il a surtout la particularité de supporter une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz. Il est complété par le ScreenPad Plus, un second écran OLED tactile, de 12,7 pouces (2880 x 864 pixels) et fonctionnant aussi en 120 Hz.

Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED – Crédit: Asus

Les performances de la configuration seront assurées par une puce Intel (jusqu’au Core i9-12900H) et la puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, avec un TDP pouvant atteindre 85 W maxi. La batterie a une capacité de 76 Wh. Le Zenbook Pro 14 Duo OLED embarque lui aussi le système AAS ultra. Sa connectique est la même que celle du Zenbook Pro 16X OLED.

Le Zenbook Pro 14 Duo OLED sera lui aussi en vente dans les prochains mois, à partir de 2099 €.