Deux sœurs : 1000 livres : Tammy poste un selfie sans filtre à la demande des fans

Si vous n’en avez pas entendu parler, Deux sœurs : 1000 livres ou 1000-lb Sisters est une série américaine de téléréalité diffusée sur TLC. Les deux sœurs Tammy et Amy Slaton sont atteintes d’obésité massive. Elles ont toutes les deux décidé de démarrer une nouvelle vie après avoir dépassé la trentaine. Les deux femmes pèsent plus de 1000 livres à elles deux, soit plus de 450 kilos.

Tammy Slaton – Crédit : TLC

La série a déjà eu droit à deux saisons que les fans ont suivies de très près pour encourager les deux sœurs à perdre du poids et à être en meilleure santé. La troisième saison est attendue pour décembre 2021 ou mars 2022 au plus tard. En attendant d’avoir des nouvelles officielles d’Amy et de Tammy Slaton, les fans scrutent les réseaux sociaux pour en savoir plus sur leur état actuel.

L’état de santé de Tammy Slaton inquiète les fans

Le compte Instagram de Tammy a connu des changements majeurs au cours des derniers mois. Il y a quelques semaines, elle a supprimé tous ses anciens posts. Elle a repris l’activité de son compte le 21 juillet en publiant un selfie avec un rouge à lèvres sombre et la description suivante : « Lumineuse comme le soleil, sombre comme la nuit. Les gens ne voient pas le vrai moi. Je suis Ms. Slaton ! ».

Depuis, tous les selfies de Tammy postés sur Instagram se ressemblent plus ou moins. Un détail inquiète particulièrement les fans. Tammy montre très souvent ses lunettes à oxygène. En effet, elle n’est pas au meilleur de sa forme. Non seulement elle a contracté la Covid-19 il y a quelques mois, mais sa perte de poids semble aussi s’être arrêtée. Elle avait d’ailleurs posté une vidéo polémique d’elle en train de fumer après avoir été diagnostiquée atteinte de la Covid-19. La vidéo a été rapidement supprimée.

Quoi qu’il en soit, Tammy a finalement décidé de répondre à la demande des fans en partageant un selfie sans filtre, ce qui est une première pour son compte. Elle a reçu beaucoup de messages positifs et d’encouragements dans les commentaires. Néanmoins, certains fans sont vraiment inquiets de son état de santé.

Le selfie sans filtre de Tammy Slaton – Crédit : queentammy86 / Instagram

Un internaute lui a notamment dit que : « tu devrais être débarrassée de l’oxygène maintenant ! Tu ne veux pas vivre pour voir Gage [son fils] devenir un beau jeune homme ?? Ou même aussi simple que de vivre pour voir le lendemain ! ». Tammy Slaton n’a pas répondu à ses fans. Ils devront attendre la prochaine saison de Deux sœurs : 1000 livres pour en savoir davantage.

