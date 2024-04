La série Fallout a cassé ce site, la situation ne s’améliore toujours pas

Face au succès de la série Fallout, le site Nexus Mods est pris d’assaut par les joueurs qui cherchent des mods pour les différents jeux de la franchise

De nombreux problèmes ont été constaté et les équipes font le maximum pour le résoudre

Selon un message du 21 avril, les problèmes se poursuivent

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le lancement de la série Fallout, le pic de joueurs sur les différents épisodes a explosé. Et comme toujours avec Bethesda, tous ces jeux profitent d’une belle communauté dédiée au gaming qui se retrouve sur Nexus Mods. Sauf que le site subit cette hausse soudaine de la fréquentation et doit allouer des ressources supplémentaires pour y faire face.

La série Fallout fait exploser le trafic de Nexus Mods

L’adaptation télévisée de Fallout a eu un effet surprenant sur Nexus Mods. Il faut dire que les critiques sont excellentes et qu’une saison 2 a rapidement été officialisée par Amazon Studios. Avec cette popularité soudaine, il y a une vague de joueurs prêts à modder les différents opus que ce soit pour optimiser le gameplay, les graphismes ou profiter d’un contenu supplémentaire.

Nexus Mods, plateforme ultra-populaire pour les amateurs de modding, fait donc face à cette forte influence. Comme il l’explique dans un message, le vendredi 19 avril, de nombreux problèmes ont été constatés : “Nous avons beaucoup plus de trafic que d’habitude suite à la popularité de la série Fallout. Nous avons déployé des ressources supplémentaires […] Nous disposons d’une équipe prête à tout moment pour y répondre. Veuillez noter que ce trafic peut entraîner une dégradation de l’expérience”.

Malgré plusieurs jours à subir cette affluence soudaine, la situation n’est pas encore arrangée comme l’explique de nouveau Nexus Mods dans son message du 21 avril :

Le site est toujours très sollicité. Nous avons ajouté des ressources supplémentaires et réacheminé certains téléchargements pour faire avancer la situation. Nous continuons à surveiller la situation. Nexus Mods

Pour le moment, le site annonce qu’il “continue d’enquêter” à propos de ce trafic élevé. Préparez-vous donc à des pages plus lentes à charger ou des téléchargements qui traînent quelque peu. Certains packs et autres mods font plusieurs Go, il faudra prendre son mal en patience.