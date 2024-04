One Piece sur Netflix : date de sortie, casting, histoire… Tout ce qu’il faut savoir sur la série live-action

Après des mois de craintes et d’incertitudes, les fans peuvent souffler ! La saison 1 du live-action One Piece est un véritable succès critique avec de belles audiences pour l’adaptation live-action par Netflix. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la série événement de la rentrée 2023.

© Netflix

One Piece a lancé sa saison 1 avec beaucoup de succès sur Netflix. Adapter ce gros morceau de la culture manga était un pari osé de la part de la plateforme de streaming mais les fans sont conquis ! Le live-action a pu compter sur l’expertise de Eiichirō Oda, créateur de One Piece, pour briller.

Intrigue de la saison 2, histoire, casting ou encore bandes-annonces et décryptage d’Eiichirō Oda lui-même, voici tout ce qu’il faut savoir sur le live-action One Piece de Netflix !

🧭 L’essentiel à propos de la série One Piece sur Netflix

© Netflix

La saison 2 de One Piece arrivera probablement en 2025

One Piece couvrira l’arc Alabasta dans sa saison 2. Luffy et son équipage affronteront Crocodile et son organisation Baroque Works. Smoker sera très présent.

Luffy et son équipage affronteront Crocodile et son organisation Baroque Works. Smoker sera très présent. One Piece est une adaptation en prises de vues réelles du manga d’Eiichirō Oda qui suit les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage de pirates à la recherche du One Piece, un trésor ultime

du manga d’Eiichirō Oda qui suit les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage de pirates à la recherche du One Piece, un trésor ultime La série dispose de 8 épisodes d’1 heure qui couvrent plusieurs éléments comme le recrutement des membres d’équipage

qui couvrent plusieurs éléments comme le recrutement des membres d’équipage Eiichirō Oda a veillé au grain pour conserver l’esprit du manga, il a même demandé à ce que certaines scènes soient de nouveau tournées pour être fidèles à son œuvre

pour être fidèles à son œuvre La série a eu droit à une avant-première au Grand Rex, le 29 août 2023, avec près de 2000 fans présents

La série est disponible en exclusivité sur Netflix depuis le 31 août 2023 dans son intégralité

© Netflix

C’est en 2020 que Netflix partage son intention d’adapter One Piece, l’œuvre d’Eiichirō Oda. Après près de deux ans d’attente et une production ralentie par la pandémie, la série dévoile sa date de sortie : le 31 août 2023.

🎥Quelles sont les bandes-annonces la série One Piece de Netflix ?

C’est lors de son événement Tudum au Brésil que Netflix a levé le voile sur la bande-annonce de son adaptation de One Piece. Sur la toile, les réactions sont partagées entre les impatients et les plus sceptiques. Ces images généreuses nous en montrent plus sur les décors, les différents acteurs qui donnent vie aux personnages de papier, l’action et la direction artistique.

Le 24 juillet, soit peu de temps avant le lancement de la série One Piece sur Netflix, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Il ne reste qu’un mois alors forcément, ces nouvelles images cherchent à convaincre les fans avec la présence de Roger, Shanks, Mihawks, Arlong ou encore Gol D. Cette vidéo montre que plusieurs moments emblématiques sont présents dans cette adaptation live-action.

La bande-annonce met le paquet sur l’action avec un rythme frénétique. Il faut dire qu’adapter un si gros morceau met une énorme pression sur les épaules de Netflix et de ses équipes.

Pour la sortie de One Piece, Netflix a publié une bande-annonce dite finale qui montre plus d’images de cette adaptation. D’une longueur de 2 minutes et 22 secondes, elle met l’accent sur tous les ingrédients qui font le succès de la série live-action.

📺Combien d’épisodes pour la saison 1 de One Piece ?

© Netflix

Le live-action One Piece s’est fixé 8 épisodes d’environ 1 heure. Voici le titre des épisodes qui composent cette saison 1.

À l’aube d’une grande aventure (Romance Dawn) L’homme au chapeau de paille (The Man in the Straw Hat) Pas d’histoires (Tell no Tales) Pirates droit devant ! (The Pirates are Coming) Un dîner au Baratie (Eat at Baratie!) Le chef et le plongeur (The Chef and the Chore Boy) La fille au tatouage de poisson-scie (The Girl with the Sawfish Tattoo) Le plus grand bandit d’East Blue (Worst in the East)

La saison 1 de One Piece adapte l’arc East Blue. Plusieurs changements mineurs ont lieu en termes d’écriture mais dans l’ensemble, la trame est respectée malgré une approche plus réaliste. En revanche, avec 8 épisodes à son actif, la saison 1 condense un maximum l’action mais se permet d’explorer certains éléments un peu plus en profondeur. Par exemple, Garp et Koby ont droit à un peu plus d’épaisseur.

💰Quel est le budget de la saison 1 de One Piece ?

© Netflix

Netflix a annoncé ralentir les projets mais pour One Piece, le géant du streaming a mis le paquet.

Comme nous l’apprennent différentes sources, les 8 épisodes de la saison 1 de One Piece ont coûté, en tout, 144 millions de dollars. Il s’agit de la plus coûteuse des séries jamais produite par la plateforme de streaming. Soit 18 millions de dollars par épisode !

One Piece détrône même Stranger Things, également diffusé sur Netflix, mais surtout Game of Thrones. Lors de la saison finale, chaque épisode a coûté 15 millions de dollars. HBO n’avait pas dépassé les 100 millions de dollars pour la saison 8.

Quant à la musique, Netflix se tourne vers le duo Sonya Belousova et Giona Ostinelli qui ont composé la musique d’une autre adaptation de la plateforme de streaming, The Witcher avec Henry Cavill (enfin, Liam Hemsworth)

© Netflix

Netflix n’a rien officialisé à propos d’une saison 2 de One Piece. Mais sachant qu’il s’agit de la plus coûteuse des séries de son histoire et qu’il faut bien rentabiliser les décors en les utilisant de nouveau, on peut miser sur d’autres saisons à venir. Après tout, le succès d’audience est au rendez-vous et les premières critiques sont enthousiastes. Tous les voyants sont au vert !

En interview pour Variety, le producteur Marty Adelstein parlait même d’une diffusion de la saison 2 de One Piece avant la fin de l’année 2024 étant donné que les scripts sont terminés depuis septembre 2023. A l’époque, la présidente de Tomorow Studios, Beck Clements, ajoutait que « d’un point de vue réaliste, on l’espère, [une sortie] dans un an si nous faisons très rapidement et c’est possible. Entre un an et 18 mois ».

En avril 2024, le leaker OPLA News indiquait que la saison 2 de One Piece devrait sortir en fin d’année 2025 ou début 2026 au plus tard. Netflix pourrait décider de diffuser celle-ci en deux parties à un mois d’intervalle, comme pour la saison 3 de The Witcher.

💨 Quelle sera l’histoire de la saison 2 de One Piece ?

© Netflix

La saison 1 de One Piece montre une scène post-générique très importante pour les fans. On découvre Smoker, un personnage majeur du lore dans le manga, qui fume une cigarette sur un bateau. Son pouvoir ? Se transformer en fumée ! Il est l’un des ennemis jurés de Luffy.

La saison 2 va couvrir tout l’arc narratif Alabasta selon le co-showrunner Steven Maeda. Luffy et ses amis affronteront le terrible Crocodile et son organisation Baroque Works. Smoke sera très présent et décrit comme une menace constante entre lui et l’équipage de Luffy. Il y aura des affrontements épiques.

👨‍🎨 Que pense Eiichirō Oda de l’adaptation de son manga culte One Piece ?

Eiichirō Oda ne tarit pas d’éloges sur cette adaptation. En plus d’avoir rencontré Iñaki Godoy pour l’adouber en tant que Luffy lors d’une interview, le mangaka a partagé son avis à propos de One Piece sur Netflix.

Oda's wall of messages to Netflix TV drama are displayed in Japan.✨ Here is my translation. (🔔Long tweet) Oda: The requirement for choosing a Straw Hat crewmate is not strength. Luffy knows what is important. I used to think it was impossible to make a live-action, but with… pic.twitter.com/Kk4QByfn4G — sandman (@sandman_AP) August 16, 2023

La force n’est pas un critère pour choisir un membre de l’équipage du Chapeau de Paille. Luffy sait ce qui est important. Je pensais qu’il était impossible de faire un live-action mais avec la technologie d’aujourd’hui, c’est possible. Nous devons montrer la cruauté de l’océan. Nous devons viser un succès sans précédent. Croyez en cette histoire. Concentrez-vous sur l’intérêt plutôt que sur la technique cinématographique. Il y a une confiance entre moi et mes fans, je ne peux pas leur mentir. Vous ne pouvez pas dire que c’est intéressant si ça ne l’est pas. Ça manque de puissance et d’intérêt. Ce n’est pas inspirant du tout car ce n’est pas bien préparé. Les nouveaux spectateurs ne le trouveront pas attrayant tel quel. Ce serait le pire des scénarios. C’est très intéressant mais vous pouvez faire mieux. Les mots sans volonté sont inutiles. L’action y est plus puissante. Je suis content que l’équipe comprenne les personnages. La série est assez bonne pour être diffusée. C’est bien mieux que ce que j’espérais. J’ai été surpris que mon Luffy existe dans notre monde alors que je ne pensais pas que c’était possible. Cela a créé un sentiment que seul le live-action peut faire. Je suis heureux de voir l’amour pour One Piece à chaque scène. Eiichirō Oda

🏴‍☠️Quel est le casting de la série One Piece de Netflix ?

© Netflix

Comme cela arrive parfois pour les grosses productions, Netflix a opté pour un inconnu dans le rôle de Luffy. Il s’agit du méxicain Iñaki Godoy qui a la lourde tâche d’incarner un personnage culte. Voici le reste du casting avec chaque place occupée.

Iñaki Godoy : Luffy

Mackenyu : Zoro

Emily Rudd : Nami

Jacob Romero Gibson : Usopp

Taz Skylar : Sanji

Peter Gadiot : Shanks

Morgan Davies : Kobby

Ilia Isorelýs Paulino : Alvida

Aidan Scott : Hermep

Langley Kirkwood : Morgan

Jeff Ward : Baggy

Sven Ruygrok : Cabaji

Nicky Rebelo : Mornin

Celeste Loots : Kaya

Alexander Maniatis : Kuro

Chanté Grainger : Banchina

Stevel Marc : Yasopp

Bianca Oosthuizen : Sham

Albert Pretorius : Buchi

Craig Fairbrass : Zeff

Milton Schorr : Don Krieg

Steven John Ward : Dracule Mihawk

McKinley Belcher III : Arlong

Chioma Umeala : Nojiko

Vincent Regan : Monkey D. Garp

Grant Ross : Genzo

Tamer Burjaq : Higuma

José María Yazpik : Monkey D. Dragon

📖 Quelle est l’histoire de One Piece sur Netflix ?

Vous vous en doutez, le live-action One Piece de Netflix reprend très exactement l’intrigue du manga publié dans Weekly Shōnen Jump. Le Roi de Pirates, Gold Roger, a caché un trésor d’une valeur inestimable appelé One Piece sur Grand Line. De nombreux pirates convoitent ce trésor mais tous sont morts dans cette quête périlleuse. Monkey D. Luffy n’a qu’un rêve, trouver ce One Piece pour devenir le nouveau Roi des Pirates.

Après avoir mangé le fruit du démon, notre héros acquiert le pouvoir d’allonger ses membres. La capacité parfaite pour lui permettre de réaliser son rêve ! Monkey D. Luffy monte une expédition en formant un équipage de pirates.

Pour le moment, One Piece poursuit son histoire depuis des années et on imagine que la série live-action n’offrira pas de conclusion. Du moins pas pendant sa première saison si d’autres épisodes sont commandés.

✏️Quelle est la place d’Eiichirō Oda dans cette adaptation ?

© Netflix

En tant que créateur de One Piece, beaucoup s’alignent sur Eiichirō Oda pour mesurer la viabilité d’un tel projet. Rassurez-vous, le mangaka occupe la place de producteur exécutif et accompagne Matt Owens et Steven Maeda, les showrunners de la série. Ce n’est qu’après avoir convaincu Eiichirō Oda que les hommes ont pu lancer cette production en prises de vues réelles.

Le mangaka a également pris part à la création en tant que collaborateur en validant certaines libertés scénaristiques prises par les showrunners. La place importante d’Eiichirō Oda dans la création de la série One Piece de Netflix a de quoi rassurer les fans.