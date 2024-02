Diablo 4 rejoint le Game Pass en mars, une bonne nouvelle pour les fans

© Blizzard

Les abonnés aux Xbox Game Pass devraient avoir beaucoup de temps libre devant eux pour terminer tous les titres disponibles dans le catalogue du service de Microsoft. En plus de cela, celui-ci accueille régulièrement de nouvelles fournées de jeux. Dans quelques jours, un certain Tales of Arise arrivera d’ailleurs dans le Xbox Game Pass.

Lors du très attendu podcast « Xbox Business » du jeudi 15 février, Phil Spencer n’a pas seulement annoncé que quatre exclusivités Microsoft arriveraient sur PS5 et Nintendo Switch. À cette occasion, le fan de Diablo 4 aussi annoncé que le jeu arriverait dans le Xbox Game Pass le 28 mars prochain.

Diablo 4 arrive enfin dans le Xbox Game Pass, rendez-vous le 28 mars prochain

Voilà plusieurs mois que Microsoft a officialisé le rachat d’Activision Blizzard King après un long feuilleton judiciaire. Les joueurs Xbox attendaient logiquement que l’entreprise annonce la disponibilité de nombreux jeux issus des licences de sa nouvelle filiale dans le Game Pass, mais ce ne fut pas le cas.

Lors du Xbox Business du jeudi 15 février, Phil Spencer a enfin donné à la communauté ce qu’elle attendait : l’arrivée d’un gros titre d’Activision Blizzard dans le Xbox Game Pass. L’heureux élu se nomme Diablo 4.

Le hack’n slash sera disponible dans le catalogue pour les abonnés au Game Pass sur PC et Xbox. Il ne s’agit pas d’une grande surprise, puisque de nombreuses rumeurs indiquaient que Diablo 4 finirait par arriver dans le Xbox Game Pass depuis l’an dernier. Activision Blizzard lui-même laissait entendre que le titre arriverait dans le catalogue en 2024.

À l’époque, le studio indiquait aussi que Call of Duty Modern Warfare 3 pourrait être disponible dans le Xbox Game Pass cette année… En attendant, les abonnés au service vont bientôt pouvoir se (re)plonger dans la bataille entre les Cieux et les Enfers. Moins d’un an après la sortie de Diablo 4, il s’agit d’une bonne opportunité de profiter du hack’n slash à moindres frais.

