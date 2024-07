Xbox Game Pass : la bonne nouvelle que les joueurs attendent est enfin là !

C’est la bonne nouvelle du jour pour les amateurs de Call of Duty. Microsoft annonce que plusieurs épisodes rejoignent le Xbox Game Pass. Plus précisément Modern Warfare 3 et Black Ops 6, pour commencer.

Enfin, Call of Duty rejoint le Xbox Game Pass pour le plus grand plaisir des joueurs

Call of Duty : Modern Warfare 3 sera disponible le 24 juillet (Xbox Game Pass, Ultimate, Game Pass PC)

Call of Duty : Black Ops 6 arrivera plus tard dans l’année 2024 (Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass PC)

Tous les mois, Microsoft ajoute de nouveaux titres au catalogue de son Xbox Game Pass. Et depuis peu, beaucoup se demandent si la firme de Redmond va inclure Call of Duty à sa plateforme suite au rachat d’Activision. Bonne nouvelle : ce sera bel et bien le cas, et ce officiellement.

Quels jeux Call of Duty sont sur le Xbox Game Pass ?

Call of Duty : Black Ops 6 arrivera sur le Xbox Game Pass mais, en attendant, la plateforme recevra un autre épisode récent, le 24 juillet 2024. Les abonnés du Xbox Game Pass, du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Game Pass PC auront droit à Call of Duty : Modern Warfare 3 et tous ses contenus depuis le lancement.

Mais ce n’est pas tout puisque les joueurs profiteront d’un accès à la 5e saison du titre et il y aura de belles nouveautés avec des cartes inédite en plus d’une collaboration avec la WWE qui permettra d’incarner d’illustres catcheurs comme Rey Mysterio. Certes, ce partenariat est amusant mais Call of Duty s’est déjà allié à King Kong, The Boys ou encore The Walking Dead dans le passé.

Microsoft prévoit également de lancer Call of Duty : Black Ops 6 sur la plateforme dans le courant de l’année 2024, mais il faudra être membre Xbox Game Pass PC ou Xbox Game Pass Ultimate pour y jouer day one.

Les jeux Call of Duty qui sont sur le Xbox Game Pass avec les dates connues jusqu’à présent :

Call of Duty : Modern Warfare 3 (24 juillet)

Call of Duty : Black Opus 6 (dans le courant de l’année 2024)

Reste à espérer que, plus tard, Xbox ajoute d’autres épisodes de Call of Duty à son catalogue. Pour rappel, le futur opus prépare deux bêtas dont les dates ont été partagées. L’occasion de découvrir ce nouveau jeu d’une franchise qui peine à se renouveler mais selon les développeurs, cette fois-ci, c’est la bonne !