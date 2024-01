Freebox Ultra : Netflix, Disney+, Canal+… voici tous les services inclus dans l’abonnement

© Free

Lors de sa conférence, Free a enfin levé le voile sur sa nouvelle Freebox Ultra dont nous vous détaillons les caractéristiques ici. En plus du débit symétrique de 8 Gbit/s et de la prise en charge du WiFi 7, l’attention des Freenautes s’est portée sur l’offre TV “ultra généreuse” incluse dans le nouvel abonnement. Voici les services qui seront intégrés !

Quels sont les services disponible dans l’abonnement Freebox Ultra ?

L’abonnement Freebox Ultra à 49,99€/mois la première année (puis 59,99 €/mois) vous donnera accès à :

Canal+ en direct

50 chaînes TV by Canal (Paris Première, Téva, Game One, MCM, Eurosport, Planete+)

(Paris Première, Téva, Game One, MCM, Eurosport, Planete+) Universal+ (13ème RUE, SYFY, E!, séries animées de DreamWorks)

(13ème RUE, SYFY, E!, séries animées de DreamWorks) OQEE by Free (280 chaînes TV)

(280 chaînes TV) OQEE Ciné (+500 films et séries à la demande)

(+500 films et séries à la demande) Disney+

Netflix

Prime Video

Free Ligue 1 (extraits vidéo des matchs diffusés en quasi-direct)

(extraits vidéo des matchs diffusés en quasi-direct) Cafeyn (presse)

Dans le détail, les abonnés ont donc accès aux 280 chaînes de l’application Oqee TV sur tous leurs appareils (pas seulement sur leur box). Ils peuvent en outre visionner Canal+ en direct. Côté services de SVOD, ils retrouvent les incontournables Netflix et Disney+. Il faut toutefois noter que sont les abonnements d’entrée de gamme (assorties de publicités) qui sont inclus dans l’offre, à savoir :

Il sera bien sûr possible d’opter pour une autre formule, moyennant un supplément. D’autres services sont également au menu à l’instar d’Amazon Prime. Outre l’accès au catalogue de la plateforme, les abonnés Freebox Ultra peuvent bénéficier des avantages Prime (comme la livraison en un jour ou Amazon Prime Gaming).

Comme l’a précisé Xavier Niel lors de la présentation, le nouvel abonnement permet de faire une économie appréciable. En s’abonnant à chaque service séparément, on arriverait en effet à 83,93€/mois. Pour les petites bourses, Il est également possible d’opter pour la formule Freebox Ultra Essentiel proposée à un tarif plus bas. Celle-ci inclut seulement OQEE by Free et Free Ligue pour 39,99 €/mois pendant un an (puis à 49,99 €/mois).