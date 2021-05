Disney+ explique son offre Premier Access et ses plans pour l’avenir

Aux États-Unis, Disney+ a lancé en septembre dernier le service Premier Access. Avec cette offre, les abonnés peuvent accéder à un tout nouveau film sorti simultanément dans les salles de cinéma. Pour cela, ils doivent tout de même payer 30$. Un prix assez élevé, mais avantageux pour les familles nombreuses.

Aux États-Unis, Black Widow sortira en salles et en streaming – Crédit : Disney+

En France, la stratégie diffère un peu. Disney+ doit choisir entre sortir le film en salles, ou en streaming. Car la loi de la chronologie des médias empêche le studio de faire les deux en même temps. Puisque les salles obscures étaient fermées lors de la sortie de Mulan, Disney a opté pour le streaming. Mais les abonnés ont donc dû attendre trois mois pour y avoir accès, tandis que le reste du monde pouvait déjà le visionner sur la plateforme. Pour compenser ce délai, Disney+ France a proposé le film gratuitement.

Disney+ prolonge son offre Premier Access

Bien que les salles de cinéma aient commencé à rouvrir un peu partout dans le monde, Disney ne souhaite pas abandonner son offre Premier Access tout de suite. Selon les derniers chiffres, le public ne semble pas encore prêt à se ruer dans les salles, par crainte des risques sanitaires. Disney préfère donc prolonger son option Premier Access un peu plus longtemps. « Si vous regardez le box-office du week-end dernier par exemple et que vous le comparez à la moyenne des trois dernières années de box-office pré-COVID, il était 85% en dessous au niveau national et 67% en dessous sur le plan international. », a expliqué le PDG de Disney Bob Chapek cette semaine.

Cette stratégie de sortie en streaming pourrait néanmoins être temporaire, selon des sources proches du studio. Car pour l’instant, Disney préfère « continuer à observer la reprise du marché du cinéma », a ajouté Chapek. La maison de Mickey n’a donc pas encore décidé quels films de 2021 sortiront directement en streaming ou seulement en salles. « Nous essayons de surveiller : les consommateurs sont-ils prêts à retourner dans les salles ? », s’est interrogé le PDG du groupe lors de la présentation des derniers résultats financiers.

Confinement oblige, le dernier film d’animation du studio Raya et le dernier dragon est sorti lui directement sur la plateforme. Le prochain gros blockbuster très attendu est bien sûr Black Widow. En France, le Marvel est pour l’instant toujours prévu pour une sortie en salles. Mais les aléas de la pandémie pourraient encore tout changer.

Source : ComicBook.com