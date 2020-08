Mulan privé d’une sortie cinéma, le film sera diffusé sur Disney+

L’adaptation live-action du conte Mulan n’aura finalement pas le droit à une diffusion sur le grand écran. Le PDG de Walt Disney Company Bob Chapek a annoncé que le film sortirait sur la plateforme Disney+ aux États-Unis, au Canada et dans la plupart des pays européens, y compris la France. Seuls quelques rares pays où les cinémas ont rouvert et n’ayant pas accès au service de streaming pourront diffuser le film en salles.

Crédit : Disney

Mulan ne sera bien sûr pas simplement ajouté au catalogue de Disney+. Pour le regarder, il faudra payer. Le film sera disponible au prix de 29,99 dollars aux États-Unis, a annoncé Bob Chapek. Le montant exact pour chaque pays n’a pas encore été précisé, mais il restera sans doute proche des 30 dollars. Un coût avantageux pour les familles nombreuses, mais un peu élevé pour les abonnés seuls ou en couple.

Mulan devait initialement sortir au cinéma en mars dernier. Suite à l’épidémie de COVID-19, Disney avait d’abord repoussé cette date au 24 juillet. Fin juin, le studio avait finalement confirmé une sortie le 21 août. Mais la fermeture des salles de cinéma se prolonge et Disney a donc décidé de changer de stratégie, afin « d’avoir une chance de récupérer une partie de l’investissement initial », a déclaré Chapek.

Les autres films Disney subiront-ils le même sort que Mulan ?

Le film est le premier blockbuster Disney à sauter la case cinéma. Le studio maintient pour l’instant les dates de sortie de ses deux autres productions les plus attendues de 2020. Les Nouveaux Mutants, dont on a récemment découvert la scène d’ouverture, est toujours prévu pour le 28 août prochain, et le Marvel Black Widow pour le 28 octobre 2020. Après cette nouvelle annonce sur le sort de Mulan, ces deux sorties cinéma semblent néanmoins de plus en plus incertaines. Le PDG de Disney reste cependant optimiste. Il a notamment déclaré que cette décision ne reflétait pas une nouvelle approche du secteur.

La pandémie a également impacté les séries Disney+, dont la production ou le tournage n’étaient pas terminés au moment où les mesures de confinement ont été mises en place. Le show Marvel Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, dont la sortie était prévue pour le 28 août, a finalement été reporté à une date encore inconnue. Avec la sortie de Mulan en streaming, Disney espère peut-être attirer de nouveaux abonnés sur sa plateforme. Le studio compte désormais beaucoup sur son service de VOD pour compenser ses pertes en salles. Le film Mulan, réalisé par Niki Caro et mettant en scène l’actrice Yifei Liu, sera disponible le 4 septembre sur Disney+.

Source : SCREEN RANT