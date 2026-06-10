Test Biotracker Invoxia Edition 2026 : excellent pour retrouver son chien, moins pour suivre sa santé

Avec l’édition 2026 de son Biotracker, Invoxia associe géolocalisation et suivi de la santé animale. Nous l’avons testé plusieurs mois pour vérifier si ses promesses sont réellement tenues.

7/10 Biotracker Invoxia Edition 2026 219€ > Invoxia Voir le verdict GPS précis et fiable

Alertes de sortie de zone rapides

Mode Live Tracking efficace

Possibilité de définir des zones de surveillance de petite taille

Détection automatique des promenades Suivi santé et d’activité peu convaincantes

Peu de mise en contexte des données santé

Détection d'activités parfois erronée (aboiements, transport, etc.)

Plus cher que certaines solutions concurrentes

Invoxia s’est d’abord fait connaître grâce à ses trackers de géolocalisation destinés aux objets et aux véhicules, conçus pour faciliter leur localisation en cas de perte ou de vol. Avec son Biotracker, la marque cible désormais les propriétaires de chiens et de chats souhaitant à la fois suivre les déplacements de leur animal et surveiller certains indicateurs liés à sa santé.

Reste à savoir si l’entreprise qui a déjà largement démontré son expertise dans le domaine du suivi GPS, peut s’imposer sur le suivi de la santé animale. Nous l’avons testé pendant plusieurs mois afin de savoir si la promesse était tenue.

💰 Prix et disponibilité

Comme pour la solution Dog 6 de Tractive que nous avons testé récemment, le principe repose sur l’achat d’un tracker auquel s’ajoute un abonnement GPS. Contrairement à Tractive, Invoxia permet d’acquérir le tracker seul, mais comme on le verra plus tard dans ce test, cela ne présente pas grand intérêt.

Biotracker édition 2026 : 119€

: 119€ Abonnement 1 an : 129,90€

: 129,90€ Biotracker + abonnement 1 an : 219€ (soit une économie de 29,90€)

Invoxia ne propose pas de formule dégressive permettant de réduire le coût de l’abonnement en fonction de la durée d’engagement. Au final, la solution revient légèrement plus cher que celle de Tractive (environ 40 € supplémentaires pour le tracker et une dizaine d’euros de plus sur l’abonnement).

Le Biotracker Édition 2026 est commercialisé directement sur le site d’Invoxia. Amazon référence encore la génération précédente pour 69 € (tracker seul) mais cette version est limitée à un historique de seulement sept jours et ne donne pas accès aux alertes avancées ni aux fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

👉 Installation et mise en route

Le tracker, proposé dans 2 tailles différentes selon la grandeur de votre chien, se fixe facilement au collier et résiste sans problème à toutes les incursions de votre animal dans les broussailles.

L’appairage avec l’application s’est lui aussi effectué sans problème et ne prend que quelques minutes. Il faut d’un part relier le traceur placé sur le collier à votre smartphone en Bluetooth puis connecter le traceur au réseau satellite qui permettra sa localisation.

🛰️ GPS et localisation

Sur la partie géolocalisation, Invoxia maîtrise le sujet. Le suivi GPS se montre précis et l’application permet désormais de définir des zones de surveillance de petite taille, une possibilité que n’offrait pas la version précédente (tracker basic).

Tout ce qui concerne le GPS est regroupé dans la partie “Position“ de l’application. De là vous pouvez notamment déclencher un “Live tracking“ pour localiser votre chien quasiment en temps réel. Cela signifie que la fréquence du GPS passe à 30 secondes. Mais ce mode n’est activable que pendant 30 minutes pour économiser la batterie. Lors de nos essais, le suivi s’est révélé fiable et la précision de la localisation s’est montrée très satisfaisante.

C’est également dans cette partie que l’on peut définir des “Zones“. On peut évidemment le faire à partir de là où l’on se trouve mais aussi à partir d’une adresse n’importe où en France. Cela fonctionne aussi avec des adresses à l’étranger, même si nous n’avons pas eu l’occasion de vérifier son efficacité en conditions réelles hors de France.

Un point particulièrement appréciable est la possibilité de créer des zones de surveillance relativement restreintes, à condition d’opter pour le format carré. Il est difficile de déterminer précisément la taille minimale autorisée, mais nous avons pu configurer sans difficulté un périmètre correspondant à un jardin d’environ 500 m². La principale limite provient surtout du niveau de zoom disponible sur la carte.

Cette précision permet par exemple d’être alerté dès qu’un chien quitte le domicile, une fonctionnalité particulièrement utile pour les animaux ayant tendance à fuguer. Lors de nos essais, l’alerte de sortie de zone a été reçue moins de deux minutes après le franchissement du périmètre défini.

Comme toujours avec ce type de produit, la qualité du suivi dépend toutefois de la couverture réseau disponible sur place ainsi que de la réception GPS. Testé dans la région de Montpellier, dans le sud de la France, le Biotracker n’a rencontré aucune difficulté particulière et les positions enregistrées se sont révélées cohérentes avec les déplacements effectués.

Autre point appréciable, les promenades sont détectées automatiquement par l’application. Il n’est donc pas nécessaire de lancer manuellement un suivi : chaque sortie est enregistrée et consultable ensuite dans l’historique des trajets.

Nous avons relevé quelques bugs d’affichage sur certaines cartes de l’historique, mais elles sont restées ponctuelles et n’ont pas remis en cause la fiabilité générale du suivi.

Toujours dans l’onglet “Position“, l’application propose une fonction “À proximité“ pour aider à retrouver son animal lorsqu’il se trouve dans les environs. Dans les faits cela ne présente pas grand intérêt.

Cette fonction déclenche une sonnerie sur le tracker fixé au collier. Le volume sonore reste volontairement discret (ce qui évite de stresser le chien), mais il devient alors difficilement audible à plus de quelques mètres. Et en général, à une distance aussi réduite, on sait où est son chien. Une fonctionnalité sans doute plus pertinente pour retrouver un chat caché dans un jardin ou un environnement proche.

L’application propose également un système de guidage visuel basé sur des cercles qui se resserrent à mesure que l’on se rapproche de l’animal. Là encore, l’efficacité devient réelle uniquement lorsque l’on est déjà relativement proche, ce qui limite son utilité dans la plupart des situations.

🩺 Suivi santé

La partie santé ne révolutionne pas le genre et repose principalement sur le suivi de quelques indicateurs : la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et la fréquence respiratoire au repos.

Cette section regroupe également les informations de signature cardiaque et de détection de fibrillation auriculaire (AFib). Dans les faits, les représentations graphiques proposées ne sont pas toujours très faciles à interpréter et, sauf en cas de problème cardiaque particulier chez votre animal, il est peu probable que vous consultiez ces données de manière régulière.

L’expérience rappelle finalement celle des montres connectées destinées aux humains : les indicateurs évoluent généralement très peu d’un jour à l’autre.

⏱️ Suivi de l’activité

La partie “Activité“ s’ouvre sur plusieurs indicateurs clés : temps d’activité, calories dépensées, distance parcourue et sommeil. Parmi toutes les données proposées par l’application, ce sont probablement les mesures les plus pertinentes et les plus faciles à exploiter au quotidien.

Le suivi du sommeil s’accompagne d’une note sur 100 calculée à partir de différents critères, notamment le nombre d’interruptions détectés pendant la nuit. On ne va pas se mentir, nous n’avons pas observé le chien dormir toute la nuit pour savoir si cela collait à la réalité. Néanmoins, les résultats observés semblent globalement cohérents. Nous avons notamment constaté que les journées les plus actives étaient souvent associées à de meilleures notes de sommeil.

Vous pouvez ensuite consulter le “Détail des activités“ ce qui regroupe “marche, course, trottinement, repos, aboiement et transport“.

C’est amusant mais on doute assez rapidement de la fiabilité de ces mesures, car sont affichés des temps de transport qui n’ont pas eu lieu et des aboiements qui ne sont pas survenus, pour ne parler que des mesures faciles à vérifier.

Et si vous descendez d’un cran, vous pouvez vous aventurer dans les “Activités expérimentales“ (caresse, jeu, repas et hydratation).

L’application indique qu’il s’agit d’une version bêta et que les données sont mesurées de façon approximative. Une précision bienvenue, car même si ces données ne sont pas simples à vérifier, les chiffres fournis ne collaient pas vraiment à la réalité observée.

📱 Application

C’est clairement l’un des principaux points faibles de la solution Invoxia, car de nombreux aspects restent à améliorer. Au-delà de la pertinence parfois discutable de certaines mesures, c’est surtout l’expérience utilisateur qui finit par frustrer.

Dans la partie “Activité“ la possibilité d’avoir des synthèses sur 1 semaine, 1 mois… n’est pas toujours proposée ce qui enlève beaucoup d’intérêt à certaines mesures. Cette absence limite fortement l’intérêt du suivi puisqu’il faut consulter les données jour après jour pour tenter d’identifier une évolution.

Beaucoup de place est utilisée pour des informations assez peu éclairantes (à part les vétérinaires, qui comprend le graphique sur la signature cardiaque) ou redondantes (avec des textes d’explication très généraux). On aurait aimé accéder à des synthèses parlantes au premier coup d’œil concentrées sur 2 ou 3 écrans.

De même (et c’est l’un des points forts de l’application Tractive), une mise en perspective avec les autres chiens de race, d’âge ou de gabarit similaires aurait constitué un véritable atout pour donner davantage de sens aux statistiques affichées.

🔋 Autonomie

L’autonomie annoncée par le fabricant est de 2 semaines et c’est à peu près ça. Bien sûr, plus vous utilisez le GPS et notamment le live tracking plus cela va fondre rapidement. Mais il se recharge assez vite et 2h suffisent à récupérer 100% de batterie.