Windows 11 devient enfin plus fluide grâce à cette mise à jour attendue

Microsoft vient de déployer la mise à jour cumulative de juin pour Windows 11. Avec KB5094126, Microsoft introduit notamment le Low Latency Profile, une fonctionnalité qui promet de rendre l’OS plus réactif.

Soucieux de regagner la confiance de ses ouailles, Microsoft a promis qu’il allait gommer les défauts persistants de Windows 11. Dans la mise à jour cumulative de juin (KB5094126), le géant de Redmond s’attaque notamment à la lourdeur du système d’exploitation, dénoncée depuis moult années par les utilisateurs. Pour y remédier, l’éditeur introduit le Low Latency Profile, que l’on retrouvait déjà dans la mise à jour optionnelle de fin mai.

Cette nouveauté va permettre de booster les gestes du quotidien dans Windows 11, ceux que l’on répète des dizaines de fois par jour sans y penser : ouvrir le menu Démarrer, lancer une recherche, afficher le centre de notifications ou encore démarrer une application. Ces actions peuvent être légèrement ralenties par le fonctionnement classique du système, qui dépend de la répartition des ressources par le planificateur du processeur.

Windows 11 : le Low Latency Profile va permettre d’accélérer le lancement des applications

Ces petits flottements peuvent devenir perceptibles lorsqu’ils s’accumulent au fil des sessions d’utilisation. Avec le Low Latency Profile, la fréquence du CPU sera brièvement poussée à son maximum avant de redescendre à son régime normal. En situation classique, le planificateur du CPU augmente progressivement la fréquence, ce qui entraîne un léger délai avant que la pleine puissance soit mobilisée pour traiter une tâche.

Le Low Latency Profile modifie ce comportement en ordonnant au planificateur et au gestionnaire d’alimentation de passer immédiatement au régime maximal autorisé. Cette nouvelle approche permet de réduire les latences qui apparaissent lors de l’ouverture des apps, contribuant à fluidifier l’ensemble de l’OS.

Cette fonctionnalité bienvenue se déploiera progressivement sur les PC ayant installé la mise à jour KB5094126. Elle se mettra en place automatiquement, aucune option n’étant à activer dans les paramètres. Ses bienfaits devraient surtout être perceptibles sur les ordinateurs d’entrée de gamme et les PC portables soumis à des modes d’économie d’énergie restrictifs.

KB5094126 intègre également d’autres innovations dont l’audio partagé (qui permet de diffuser le son sur plusieurs appareils simultanément via le Bluetooth LE Audio) et la fonction Multi-App Camera (qui permet à plusieurs apps d’accéder au même flux vidéo). Cette mise à jour étend aussi le déploiement des nouveaux certificats Secure Boot à un plus grand nombre de PC.