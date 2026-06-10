Claude Fable 5 (Mythos) est disponible sans surcoût, mais pas pour longtemps

Le modèle le plus puissant d’Anthropic est inclus dans les abonnements jusqu’au 22 juin. Après, il faudra payer.

L’illustration officielle accompagnant le lancement de Claude Fable 5 et Mythos 5. Le chiffre 5, composé de papillons et de sphinx, fait écho à l’étymologie choisie par Anthropic : “Fable” vient du latin fabula (“ce qui est raconté”), parent du grec mythos. © Anthropic

Anthropic vient de rendre accessible au public Claude Fable 5, la version bridée de son modèle Mythos, celui-là même que l’entreprise jugeait trop dangereux pour être diffusé il y a encore deux mois. Le modèle est inclus dans les abonnements Pro, Max, Team et Enterprise jusqu’au 22 juin. Après cette date, son utilisation nécessitera des crédits. Voici ce qu’il faut savoir avant qu’il devienne payant.

Le calendrier de disponibilité de Claude Fable 5 sur les abonnements, tel que communiqué par Anthropic le 9 juin 2026. Le modèle sera retiré des forfaits le 23 juin et nécessitera des crédits d’utilisation. © Anthropic

Pourquoi “Mythos”

En avril, Anthropic dévoilait Claude Mythos, un modèle capable de découvrir et d’enchaîner des failles de sécurité informatique de manière autonome. Trop risqué pour une diffusion large, il avait été réservé à une poignée de partenaires (AWS, Microsoft, Apple, CrowdStrike) via le Project Glasswing. Fable 5 est le même modèle, avec une couche de garde-fous qui redirige les requêtes sensibles vers Claude Opus 4.8.

Ce qu’il sait faire

Fable 5 écrase la concurrence sur la quasi-totalité des benchmarks. Sur SWE-Bench Pro (ingénierie logicielle) : 80,3 %, contre 58,6 % pour GPT-5.5 et 54,2 % pour Gemini 3.1 Pro. Chez Stripe, il a réalisé en un jour une migration de 50 millions de lignes de code estimée à plus de deux mois de travail. Il a aussi terminé Pokémon Rouge Feu en 40 heures, en analysant uniquement les captures d’écran du jeu.

© Anthropic

Combien ça coûte

Gratuit sur les abonnements Claude jusqu’au 22 juin. Ensuite : crédits d’utilisation (tarif non précisé pour les abonnés). Via l’API : 10 dollars par million de tokens en entrée, 50 dollars en sortie, soit le double d’Opus 4.8.

Anthropic promet de réintégrer Fable 5 dans les abonnements dès que la capacité le permettra.