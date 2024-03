Doctolib s’apprête à lancer le paiement en ligne pour tous vos rendez-vous médicaux

Doctolib va lancer le paiement en ligne pour tous les rendez-vous médicaux. Fini les chèques ou les terminaux de paiement qui ne marchent pas, il sera possible d’entrer ses détails de carte bancaire au moment de la prise de rendez-vous sur la plateforme.

Doctolib est désormais un incontournable dans la vie des Français, à tel point que la plateforme fait partie des applications les plus téléchargées dans l’Hexagone. Fini les prises de rendez-vous fastidieuses par téléphone, la plateforme permet de réserver une consultation chez son médecin à la date idéale. Si cette fonctionnalité de base est bien pratique, la plateforme ne compte pas s’arrêter là.

Signe du statut désormais incontournable de Doctolib, le PDG de l’entreprise était reçu ce mercredi 20 mars par les sénateurs. Lors d’une audition devant la commission des Affaires sociales de la chambre haute, Jean-Urbain Hubau expliquait qu’il souhaitait mettre en place le paiement en ligne pour toutes les consultations. Avec les changements qui arrivent sur nos cartes bancaires, la tombe des chèques se creuse chaque jour un peu plus.

Le paiement en ligne arrive sur Doctolib pour les consultations physiques

Actuellement, il est déjà possible de payer en ligne sur Doctolib, mais seulement pour les téléconsultations. La mesure est donc déjà partiellement en place et semble fonctionner. C’est une facilité de plus pour étendre la fonctionnalité de paiement en ligne aux consultations en personne, pour que “non seulement les téléconsultations puissent être payées en ligne mais aussi les consultations physiques“, des mots de Jean-Urbain Hubau.

Concrètement, une option de plus sera proposée au patient lors de la prise de rendez-vous, que ce soit sur l’application ou navigateur web. Outre la demande du numéro de sécurité social, s’affichera une page demandant les informations d’une carte bancaire pour payer la consultation, avec un tarif indicatif. Voici la page qui s’affiche pour les téléconsultations, qui devrait être similaire :

Capture d’écran du site de Doctolib

Le paiement en ligne arrive sur Doctolib au deuxième trimestre 2024

Actuellement, les paiements ne sont pas traités directement par Doctolib mais par l’entreprise américaine Stripe. Interrogée par BFM Tech&Co sur ce partenariat avec une entreprise étrangère, la plateforme assure qu’elle est en train de remplacer ce prestataire par une entreprise européenne, encore non spécifiée.

Cette fonctionnalité de paiement en ligne devrait arriver pour les consultations physiques à partir du deuxième trimestre 2024. Le tiers payant devrait arriver plus tard dans l’année : vous n’aurez qu’à payer votre part, Doctolib se chargera de communiquer avec la sécurité sociale et votre mutuelle.

Outre cette innovation qui arrive sous peu, le PDG de Doctolib expliquait également mettre au point un bot alimenté par l’intelligence artificielle, spécialisé dans le domaine médical. Contrairement à l’abonnement aux chatbots médicaux de Nvidia, celui-ci aura un rôle de secrétaire du médecin. En enregistrant l’audio du rendez-vous, le bot rédigera un rapport résumant la consultation et les symptômes du patient pour libérer le docteur de la prise de note.