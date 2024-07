Dragon Ball Sparking Zero : c’est confirmé, il n’y aura vraiment pas de VF malgré l’appel des fans

Bandai Namco avait déjà indiqué que Dragon Ball Sparking Zero ne proposerait pas de voix françaises, mais les fans reprenaient espoir après la mobilisation du Joueur du Grenier. Malheureusement pour eux, l’éditeur japonais campe sur sa position.

© Bandai Namco

Avec Dragon Ball Sparking Zero, Bandai Namco compte bien offrir aux amoureux de la licence le jeu de combat en 3D de leurs rêves. Le successeur spirituel de Budokai Tenkaichi devrait combler les fans même des personnages les moins populaires grâce à son roster de plus de 160 personnages.

Dragon Ball Sparking Zero proposera aussi du multijoueur local et en ligne. Malheureusement, une composante manque à l’appel : la VF. Bandai Namco a déjà confirmé que seules les voix originales et anglaises seraient dans le jeu, mais la communauté a repris espoir après une annonce du Joueur du Grenier. Malgré tout, l’entreprise japonaise confirme l’absence de localisation française.

Bandai Namco confirme qu’il n’y aura pas de VF dans Dragon Ball Sparking Zero

Bandai Namco faisait de nombreux déçus en annonçant que Dragon Ball Sparking Zero compterait seulement les voix japonaises et anglaises. Constatant le désarroi des joueurs français, le Joueur du Grenier, YouTuber légendaire, avait indiqué qu’il tenterait lui-même de convaincre l’éditeur de plancher sur une VF.

« J’ai envie de contacter Bandai Namco pour voir s’il n’y a pas moyen que je sois porteur de projet pour une VF de Dragon Ball Sparking Zero. Ce que je vais leur proposer, c’est de mettre ma puissance de communication à leur service. S’il faut faire un Kickstarter, je le pousserai avec mes réseaux », lançait-il lors d’un stream.

Vous êtes très nombreux à nous faire part de votre envie d'entendre vos personnages préférés avec leur voix française dans le jeu DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Nous vous remercions très sincèrement pour votre enthousiasme.



Cependant et comme précisé depuis son annonce, ⬇️ pic.twitter.com/lTXMXtgOlu — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) July 16, 2024

Malheureusement, même si Bandai Namco a bien constaté l’engouement de la communauté française, il confirme qu’il faudra se contenter de la VO et de la VA. « Nous vous remercions très sincèrement pour votre enthousiasme », glisse tout de même l’éditeur japonais.

À lire > Dragon Ball Sparking ZERO pas cher : où précommander le jeu au meilleur prix ?

Une véritable déception pour les fans qui ont grandi en entendant Brigitte Lecordier – qui soutenait l’initiative du Joueur du Grenier – incarner Goku. Rappelons qu’un autre jeu de combat adapté d’un anime et édité récemment par Bandai Namco, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, était bien doublé en français.