Dragon Ball Sparking Zero élargit son univers avec 21 nouveaux combattants, les fans vont être servis

Dragon Ball: Sparking! Zero vient de frapper fort en annonçant l’arrivée de 21 nouveaux personnages jouables. Parmi eux, des figures emblématiques de l’univers Dragon Ball comme Gotenks, Vegito, Kefla, et Gogeta, tous présentés dans diverses formes de puissance, du Super Saiyan au Super Saiyan God Super Saiyan.

En plus d’arriver sur CrunchyRoll, la saga Dragon Ball continue de captiver son public avec le dernier jeu de la franchise, Dragon Ball: Sparking! Zero. Cette nouvelle édition vient de s’enrichir avec l’annonce de 21 combattants emblématiques (et inédits, aussi).

9 guerriers uniques ajoutés à Dragon Ball Sparking Zero, 21 combattants au total

Dans une récente bande-annonce, on a pu découvrir des figures mythiques comme Gotenks, la fusion de Goten et Kid Trunks, mais aussi Vegito, Kefla, et Gogeta, chacun décliné en plusieurs formes. La mise en avant de ces guerriers fusionnés n’est pas seulement un clin d’œil aux arcs narratifs les plus populaires de l’anime : elle annonce également des combats renouvelés et des défis stratégiques qui enrichiront, on l’espère, l’expérience de jeu.

La bande-annonce révèle que malgré le nombre élevé de personnages annoncés, il s’agit en réalité de neuf guerriers uniques, chacun offert en plusieurs variantes. Une approche qui devrait approfondir les stratégies de combat. Chaque transformation confère des avantages spécifiques.

Par exemple, la transformation de Gotenks en Super Saiyan 3 lui confère une puissance brutale mais au coût de son endurance, forçant les joueurs à réfléchir soigneusement à quand et comment déployer cette puissante forme.

Malgré tout ça, le jeu n’a toujours pas de date de sortie confirmée. Les rumeurs suggèrent un lancement en octobre 2024, mais sans confirmation officielle de Bandai Namco, on reste dans l’attente. Plus de détails devraient être révélés lors des événements de jeux vidéo prévus cet été, où l’on pourrait en apprendre davantage sur le calendrier de sortie et peut-être voir plus de gameplay en action.

Les 21 personnages ci-dessous rejoignent ainsi le casting :