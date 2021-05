Edge of Tomorrow 2 est trop chère pour être réalisé selon Emily Blunt

Edge of Tomorrow est un film de science-fiction avec, entre autres, Tom Cruse et Emily Blut. Dans ce film, des extraterrestres livrent une bataille acharnée à la Terre et lors d’une mission suicide, le commandant William Cage se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et enchaîner les morts.

Crédit : Youtube / US News Box Official

Alors que le développement du deuxième opus a démarré presque immédiatement après la sortie du film, les nouvelles ont filtré au compte-goutte. Il a fallu attendre fin 2019 pour apprendre que le scénario du film avançait, mais que les disponibilités de Tom Cruise ne permettaient pas un tournage avant un bon moment.

Emily Blunt souffle le chaud…

L’actrice Emily Blunt, que l’on retrouvera très bientôt dans Sans un bruit 2, s’est exprimée à plusieurs reprises sur le film, soufflant le chaud puis le froid. Dans une interview donnée fin 2020, l’actrice annonçait que le script était terminé et donnait son avis :

« Le script est vraiment prometteur et très, très cool. Je ne sais juste pas quand est-ce que tout va se mettre en place, vous voyez ? Entre tous nos emplois du temps et tout, il faut un peu que les étoiles s’alignent pour trouver le bon moment pour tourner. Mais c’est bien en développement et l’idée pour la suite est géniale. »

De bonnes nouvelles en perspectives pour les spectateurs qui peuvent donc s’attendre à un second volet de qualité.

… et le froid.

Malgré de bonnes critiques, le film n’a pas eu le succès escompté, notamment au box-office américain, se classant seulement troisième. Heureusement, les recettes internationales permettent d’afficher un bilan satisfaisant. 370 millions de dollars de recettes (dont 100 millions aux États-Unis) pour un coût de production de 175 millions de dollars.

Malheureusement, l’actrice exprime son doute de voir la suite être tournée dans la situation actuelle. “Honnêtement, je pense que le film est trop cher. Je ne sais tout simplement pas comment nous allons faire” déclare Emily Blunt.

En effet, dans le cadre de l’épidémie mondiale de COVID-19, l’industrie du cinéma a beaucoup souffert. Entre les retards de tournage et les salles fermées dans de nombreux pays, les studios risquent de se montrer frileux avant d’investir dans la suite d’un film qui n’a pas forcément cartonné au box-office.

Il ne reste plus qu’à espérer que la volonté de Tom Cruise, Emily Blunt et du réalisateur Doug Liman suffisent à convaincre un studio de lancer le tournage de la suite.

