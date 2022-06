Elden Ring devient un nouveau jeu grâce à ce mod

Le combat contre la bête d’Elden – Crédit : FromSoftware

Pour pimenter l’expérience de jeu, un joueur est parvenu à anéantir les boss d’Elden Ring avec les yeux bandés. Évidemment, un tel défi est inenvisageable pour le commun des mortels. Mais il existe plein d’autres manières d’aborder le jeu sous un angle inédit grâce aux mods. Alors que l’un d’entre eux permet d’incarner Dark Vador dans Elden Ring, un autre vous donnera la possibilité de tout organiser différemment.

Nommé « Item and Enemy Randomizer », ce mod permet notamment de modifier aléatoirement le largage d’ennemis et de boss sur la map ainsi que les chargements de départ des personnages. Celui-ci changera aussi l’emplacement des objets clés disséminés aux quatre coin de l’Entre-Terre. Fait appréciable, tout est personnalisable à souhait via des curseurs. Et si vous souhaitez par exemple que chaque ennemi soit remplacé par l’un des boss les plus ardus à vaincre, le mod vous le permettra.

Elden Ring : un mod pour aborder le jeu autrement

Ce dernier inclut même un mode achèvement où il sera impossible de battre le boss final si vous n’avez pas récupéré les sept grandes runes. Comme le précise son créateur, Matt ‘thefifthmatt’ Gruen, ce mod de randomisation est désormais totalement fonctionnel. Nombre de « correctifs et de fonctionnalités » seront toutefois intégrés dans les futures mises à jour.

Autre bon point, ce randomizer est compatible avec le mod Seamless Co-op. Qui, comme son nom l’indique, permet de goûter aux joies de la coopération dans Elden Ring sans restriction. En associant les deux mods, vous pourrez vous lancer dans une nouvelle aventure avec vos amis (jusqu’à quatre joueurs) en redistribuant totalement les cartes sur l’Entre-Terre.

Le mod « Item and Enemy Randomizer » est accessible sur cette page. Et le mod de coopération est disponible ici. Par ailleurs, si vous êtes en quête de défi épineux, sachez qu’il est possible d’achever Elden Ring sans se battre comme l’a démontré le streamer Iron Pineapple.