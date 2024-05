Elden Ring : des arts martiaux dans le DLC grâce à cette arme cachée dans le trailer ?

Le DLC d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, comptera officiellement huit nouveaux types d’armes. Un joueur vient peut-être de découvrir celle qui permettra de faire des arts martiaux en décortiquant la bande-annonce du contenu additionnel.

Parfois, certains DLC sont aussi attendus que des jeux complets. Le contenu additionnel d’Elden Ring, L’Ombre de l’Arbre-monde, semble faire partie de ceux-là. Il faut dire que l’extension fait parler d’elle depuis un bon moment, mais il aura fallu attendre le mois de février 2024 pour découvrir son trailer.

Même si on sait qu’il faudra battre deux boss en particulier pour accéder à Shadow of the Erdtree, le DLC demeure assez mystérieux sur ce contenu. Un joueur vient peut-être de découvrir un élément important, à savoir une des nouvelles armes intégrée l’extension.

Une nouvelle arme du DLC d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, découverte par un joueur ?

Dans une interview à Famitsu en février dernier, Hidetaka Miyazaki, réalisateur d’Elden Ring, révélait que huit nouveaux types d’armes seraient jouables dans L’Ombre de l’Arbre-monde. De quoi faire plaisir aux joueurs qui connaissent déjà sur le bout des doigts celles disponibles dans le jeu principal.

Un utilisateur de Reddit vient peut-être de découvrir l’une d’entre elles en décortiquant le trailer du DLC. Il s’est rendu compte qu’à chaque fois qu’un personnage se bat au corps-à-corps dans la bande-annonce, il porte autour de la taille une ceinture jamais vue dans l’aventure principale.

« Je suis presque sûr que cela prouve qu’il s’agit de l’arme de combat rapproché, peut-être quelque chose comme une ceinture de champion qui donne différents styles de combat en fonction du motif », avance-t-il sur Reddit. Une théorie qui convainc de nombreux utilisateurs, comme le montrent les commentaires sous son post.

Rappelons qu’Hidetaka Miyazaki confirmait déjà que les arts martiaux faisaient partie des nouvelles manières de se battre disponibles dans Shadow of the Erdtree. Qu’une ceinture permette d’arborer ce style de combat dans Elden Ring serait plutôt cohérent.

Bien sûr, il faudra attendre une nouvelle bande-annonce du DLC ou même la sortie prévue le 21 juin sur PC, PlayStation et Xbox pour savoir si cette théorie est la bonne. En attendant, vous pouvez vous lancer à la recherche de l’ultime secret d’Elden Ring que personne n’a encore découvert.