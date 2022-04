Peut-on finir Elden Ring sans jamais se battre ?

Dans le monde magique d’Elden Ring, la force des esprits vient compléter le travail des épées. Pourrait-on traverser Elden Ring sans jamais utiliser la violence directe ? C’est ce que le Twicher Iron Pineapple a fait. La tentative a été menée en utilisant seulement des pouvoirs de guérison et de renforcement. L’idée étant que le joueur peut effectuer n’importe quelle action qui n’inflige pas directement de dégâts.

Peut-on finir Elden Ring sans jamais donner un coup ? – Crédits : FromSoftware et Bandai Namco Entertainment

L’essentiel de la démarche consiste à maintenir en vie une succession d’esprits et d’invocations pour passer à travers des moments les plus difficiles du jeu. Si cette technique fonctionne à beaucoup de moments, la tâche de Pineapple aurait été impossible sans la découverte d’astuces. C’est à force de recherche et d’acharnement qu’il est parvenu à trouver toutes les failles nécessaires.

Un pari fou, mais réussi

En effet, la vidéo d’une demi-heure consacrée a cette folie nous donne une idée de la patience requise. Tout particulièrement quand il s’agit de Boss réputés difficile à battre. Néanmoins, le monde d’Elden Ring est tellement ouvert, qu’il est toujours possible pour le joueur de trouver des solutions inattendues pour passer les étapes.

À lire aussi > Elden Ring : vous souffrez trop ? Voici comment basculer en mode facile

Peut-être pourrait-on se demander pourquoi quelqu’un, aussi geek soit-il, passerait tant de temps à poncer un jeu de la façon la plus difficile qui soit. Sans même avoir de garantie de succès. Mais une prouesse pareille ne peut passer inaperçue pour les initiés. Elle vaut le détour et permet également aux joueurs de collecter des astuces qui viendront diversifier leur future manière de jouer.

À lire aussi > Sur Elden Ring, si vous croisez ce joueur vous mourrez

Grace à cette vidéo. La chaîne YouTube d’Iron Pineapple a été propulsée. À la grande surprise de son créateur.

« […]1 million d’abonnés depuis la dernière vidéo. En tant que personne anxieuse qui se sent assez indigne de ne serait-ce qu’une fraction de cela, je ne sais pas vraiment quoi dire. J’apprécie vraiment tous ceux qui ont regardé mes vidéos et se sont abonnés au fil des ans, et j’espère que je pourrai continuer à faire des choses divertissantes ou qui valent votre temps. »

À lire aussi > Elden Ring : comment mettre le jeu en pause sur PS4, PS5, Xbox et PC ?

Source : PCGamer