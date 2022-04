Elden Ring : il finit le jeu en moins de 13 minutes

Depuis la sortie d’Elden Ring, les speedrunners s’efforcent d’achever le jeu le plus rapidement possible. L’un d’entre eux a réussi une sacrée performance en atteignant le générique en 12 minutes et 32 secondes.

Elden Ring – Crédit : FromSoftware

C’est une discipline qui est devenue de plus en plus populaire au fil des années : le speedrun. Celle-ci prend différentes formes mais l’objectif final est toujours identique : achever le jeu le plus rapidement possible. Pour réaliser le défi, les joueurs doivent parfois composer avec des contraintes. Le mois dernier, le speedrunner « niko bellic » était ainsi parvenu à terminer Elden Ring en 2 heures 35 minutes et 25 secondes. Et ce sans mourir !

Il avait notamment vaincu tous les boss disséminés dans le Souls-like. Ce qui n’est pas le cas de MitChriz qui a utilisé une ruse spéciale nommée « zipping » pour accéder en un clin d’œil à la fin de la partie. Ce glitch permet de parcourir de grandes distances à la vitesse de l’éclair. Assez pour établir un nouveau record dans la catégorie de speedrun dénuée de restrictions. Catégorie où les joueurs ne sont pas tenus de terminer toutes les étapes ou d’obtenir toutes les runes, l’objectif principal étant simplement d’atteindre la fin du jeu le plus vite possible. Un speedrun sans contraintes, en somme !

Elden Ring : 12 minutes et 32 secondes pour achever le jeu !

Grâce à cette ruse, MitChriz a contourné la région de Limgrave pour se rendre directement Liurnia. Il est alors passé par une porte désormais disponible pour accéder à la zone de fin de partie. Grâce au glitch, il a atteint le boss final en sautant tous ses prédécesseurs. Après l’avoir vaincu, il a pu établir un nouveau record de speedrunn : 12 minutes et 32 ​​secondes ! À noter qu’il n’a pas utilisé de tapis de danse pour battre le boss final d’Elden Ring, contrairement au joueur « u/Ugoroszczak ».

Pour voir de plus près cette performance remarquable, nous vous avons glissé la vidéo de MitChriz ci-dessous. Il existe évidemment une kyrielle de manières différentes de terminer le jeu de FromSoftware. Un joueur est même parvenu à finir Elden Ring sans jamais se battre !