Elden Ring : George R. R Martin va être choqué des changements qui ont été faits selon FromSoftware

Le directeur d’Elden Ring a révélé que l’auteur George R. R. Martin pourrait très bien être choqué par les changements que From Software a apporté au jeu et notamment, aux personnages.

Les jeux FromSoftware sont connus pour être extrêmement punitifs, expérimentaux dans leur présentation et engageants en matière de level design. Mais s’il y a bien un aspect de ces jeux qui est un peu moins discuté avec ferveur, c’est bien leur écriture, ou leur lore (Sekiro mis à part).

Ce n’est plus un secret pour personne, l’écrivain George R.R. Martin a collaboré avec From Software et Hidetaka Miyazaki pour créer la mythologie du monde d’Elden Ring, y compris les personnages. Selon le directeur du jeu, Martin pourrait bien être « choqué » par les changements que les équpes de From Software ont décidé de faire au jeu.

Des personnages plus sombres, mieux adaptés à l’univers du studio

Comme l’indique le directeur du jeu, les personnages étaient initialement conçus comme « des humains héroïques, mais imparfaits dans leurs voyages et leurs aventures ». Chargé de faire passer ces personnages de l’étape d’idée à un modèle 3D qui s’intégrera bien dans l’histoire d’Elden Ring, From Software s’est dit obligé de les transformer « en quelque chose de plus tordu ».

Dans une interview avec Game Informer, le président de FromSoftware et directeur d’Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, a noté que l’équipe de développement avait pris les personnages de Martin et les avait transformés en versions plus sombres et plus étranges d’eux-mêmes. Après tout, le directeur du jeu a dit qu’Elden Ring était « très proche » du jeu idéal du président de FromSoftware.

Miyazaki a poursuivi en expliquant que Martin pourrait être choqué de voir à quel point ses personnages seront différents. « Ce processus qui consiste à prendre [les personnages créés par Martin], qui étaient à la fois très humains, dramatiques et héroïques, puis à les briser et à en faire ces monstres difformes et grotesques… C’était très amusant pour moi personnellement » a-t-il dit.

Avant d’ajouter. « Quand [Martin] les a écrits, il envisageait vraiment quelque chose d’humain, avec un peu plus de drame humain traditionnel et de fantaisie » a-t-il dit. « Quand il verra notre travail, quand il aura la chance de voir le jeu et ce qu’on a fait de ses personnages, je pense qu’il va vraiment être choqué » a-t-il ajouté.

Cela ne devrait toutefois pas surprendre la plupart des fans des œuvres précédentes de FromSoftware. Le studio, du moins après la sortie de Demon’s Souls, n’a jamais adopté d’approche traditionnelle dans sa narration ou dans sa construction du monde. Reste à voir comment l’histoire d’Elden Ring va se dérouler, mais avec des écrivains aussi créatifs et talentueux que Miyazaki et Martin, il y a de fortes chances que ce soit mémorable.

Source : GameInformer