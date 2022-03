Elden Ring : voici comment récupérer l’épée Game of Thrones

L’épée « Grafted Blade Greatsword » dans Elden Ring – Crédits : Capture d’écran YouTube 100% Guides / From Software

FromSoftware a collaboré avec George R.R. Martin pour mettre sur pied Elden Ring. L’auteur du Trône de Fer a notamment aidé à établir la trame de fond de l’histoire, l’univers et les personnages du RPG. Pour lui rendre hommage, les développeurs avaient ainsi à cœur d’intégrer un easter egg faisant référence à Game of Thrones. Ils ont ainsi modelé une épée nommée « Grafted Blade Greatsword » (« l’espadon à lame greffée »). Et la récupérer est loin d’être un chemin de croix.

Pour ce faire, il faut se rendre au sud de la péninsule pleureuse afin de défier Leonine Misbegotten. Ce boss est domicilié au château de Morne, sur une presque-île située à l’arrière de l’édifice au bord de la mer. Il faudra donc traverser le château truffé d’ennemis avant de pouvoir atteindre l’antagoniste. Pour restaurer votre santé et sauvegarder votre progression, vous pourrez vous réfugier sur les nombreux sites de grâce disposés sur le chemin.

À lire > Elden Ring est « très proche » du jeu idéal du président de FromSoftware

Elden Ring : une épée « Trône de Fer » facilement récupérable

Malgré son aspect effrayant, ce boss n’est pas aussi redoutable qu’il n’y paraît et vous ne devriez pas avoir trop de mal à le mettre au tapis. Si vous peinez toutefois à le neutraliser, cette vidéo YouTube vous explique comment en venir à bout facilement :

Après l’avoir battu, vous obtiendrez l’espadon à lame greffée, une arme constituée de plusieurs épées agrégées ensemble à l’image du Trône de Fer de Game of Thrones. De quoi rendre justice à George R.R. Martin alors que From Software a reconnu que les personnages de l’écrivain avaient été profondément modifiés. En revanche, il faudra s’armer de patience avant de pouvoir manier l’espadon à lame greffée, l’épée exigeant d’avoir 40 en force et 14 en dextérité. À noter qu’il est aussi possible de l’utiliser à deux mains avec seulement 30 de force.