Elon Musk affirme que les premiers avions électriques pourraient sortir dans les cinq ans

Des programmes et prototypes d’avions à propulsion électrique sont déjà en cours comme le Pipistrel Alfa développé par les Groupes Siemens et Magnus ou celui de la compagnie Harbour Air dont l’avion électrique a effectué son premier vol commercial. Toutefois, ce sont surtout la qualité et l’autonomie des batteries qui doivent s’améliorer si l’on veut pouvoir un jour prendre un avion de ligne long courrier tout électrique. Cela fait d’ailleurs depuis longtemps qu’Elon Musk affirme qu’un jour tous les moyens de transport seront électriques à l’exception des fusées.

Concessionaire TESLA – Crédit : Niall Kennedy – CC BY-NC 2.0

Elon Musk a fait ses preuves en révolutionnant le secteur des transports avec ses voitures électriques Tesla et ses fusées SpaceX, dont sont Starship pourrait décoller en direction de Mars dans 4 ans. Il y a plusieurs années, il affirmait qu’un jour il sortirait un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (VTOL). Il n’avait jamais prévu de lancer une conception et une production d’un tel appareil mais la donne pourrait désormais changer. Tout reste une question de batteries. Il faut selon lui que la densité d’énergie dans les batteries s’améliore.

L’énergie stockée dans les batteries, l’élément clé pour rendre un aéronef efficace

Elon Musk a affirmé que pour que les batteries électriques Li-Ion soient plus efficaces que le kérosène, celles-ci devraient atteindre une densité d’énergie de 400 Wh/kg afin de rendre un avion électrique viable. Aujourd’hui toutefois, les cellules de batteries à cycle élevé n’atteignent qu’une densité d’énergie de 300 Wh/kg. Mais l’énergie électrique dépassera bientôt le kérosène puisque la technologie s’améliorer et les avions ont de moins en moins besoin de carburant pour voler.

De plus en plus de start-ups investissent sur des projets de VTOL électriques innovants

Elon Musk affirme qu’au cours des dernières années, de plus en plus de projets lancés par des start-ups ont vu le jour. Cela confirme que le marché des avions et VTOL électriques va prendre de plus en plus d’importance et il compte donc bien se positionner à son tour. De plus, les investissements et levées de fonds sont eux aussi en pleine croissance.

Il semblerait que toutes ces start-ups aient même quasiment finalisé la conception de leurs prototypes et qu’ils seront prêts à la commercialisation une fois que la technologie de la batterie aura rattrapé son retard. Le groupe d’Elon Musk étant à la pointe de la technologie et de l’innovation sur les batteries, il ne serait pas étonnant qu’il officialise bientôt le lancement d’un projet d’avion à propulsion 100% électrique.

Source : Avatar Energia