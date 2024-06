Tesla : trois nouveaux véhicules électriques sont annoncés par Elon Musk

Tesla passe à la vitesse supérieure avec trois nouveaux projets de véhicules électriques qui promettent de changer la donne. Parmi ces nouveautés figurent le Robotaxi, un véhicule autonome destiné au service de taxi, le Model 2, une version plus abordable pour le grand public, et le Robovan, un fourgon électrique pour le transport de marchandises et de personnes.

Plusieurs véhicules teasés par Tesla © YouTube / Tesla

Le géant de l’électrique, Tesla, a récemment levé le voile sur trois nouveaux projets de véhicules électriques en cours de développement. Si les détails précis restent confidentiels, ces silhouettes esquissées par Elon Musk lui-même lors de l’assemblée annuelle des actionnaires 2024 laissent présager des nouveautés stratégiques pour la marque.

Tesla enclenche la vitesse supérieure : trois nouveaux véhicules électriques dévoilés

Le lancement le plus imminent concerne vraisemblablement le Robotaxi, un véhicule autonome destiné au service de taxi. Annoncé pour le 8 août prochain par Elon Musk, cet horizon temporel reste sujet à caution. En effet, la technologie de conduite entièrement autonome (FSD) de Tesla n’a pas encore atteint sa pleine maturité.

Par ailleurs, un second véhicule compact partagerait la même plateforme que le Robotaxi. Il pourrait s’agir du Model 2, version plus abordable initialement prévue mais reportée afin de prioriser le Robotaxi. Ce nouveau venu pourrait ainsi devenir le fer de lance de Tesla pour conquérir le marché grand public du véhicule électrique.

Enfin, un troisième véhicule enveloppe le suspens : un fourgon électrique dont les premières rumeurs remontent à 2021, suite à un tweet énigmatique d’Elon Musk. Plus récemment, des discussions entre Tesla et le gouvernement italien concernant la production de camions et fourgons électriques ont ravivé les spéculations. Surnommé officieusement Robovan, ce nouveau projet pourrait répondre aux besoins croissants du transport de marchandises et de personnes en proposant une version minibus.

Rendez-vous dans les prochains mois pour lever le voile sur ces projets. Si vous voulez voir le moment exact où Elon Musk parle de ses prochains projets, rendez-vous à 1 : 07 sur la vidéo ci-dessus.