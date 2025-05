Elon Musk en est sûr, il sera toujours PDG de Tesla dans 5 ans, sauf s’il meure

Lors d’une intervention pendant le Forum économique qui s’est tenu au Qatar, Elon Musk s’est vu interroger par la journaliste de Bloomberg, Mishal Husain, sur la baisse des ventes chez Tesla. Le milliardaire balaye la question d’un revers de main. Pour lui la baisse des ventes n’existe qu’en Europe et concerne tous les fabricants et pas seulement Tesla, ce qui est totalement faux.

En effet, durant le premier trimestre de l’année les ventes de voitures électriques en Europe ont progressé de 23,9% alors que Tesla a chuté de 37%.

Le marché boursier (de nouveau à la hausse depuis 1 mois) serait la preuve que tout va bien et qu’il n’y a pas de problème. « Notre capitalisation boursière a dépassé les mille milliards de dollars, ce qui signifie que le marché est conscient de la situation. La situation s’est donc déjà inversée. »

Elon Musk ne partira pas de Tesla

Interrogé sur son avenir au sein de la compagnie, aucun doute pour lui, il sera toujours PDG de Tesla dans 5 ans, « à moins que je ne meure ». Ce qui a eu le mérite de faire rire l’assistance.

Interrogé sur les mouvements anti-Tesla qui se sont développés un peu partout en Europe et en Amérique, Elon Musk confie l’avoir pris personnellement (et il a eu raison).

Il a poursuivi : « Je ne suis pas quelqu’un qui a déjà commis des actes de violence. Et pourtant, des violences massives ont été commises à l’encontre de mes entreprises. Des menaces de violence massive ont été proférées à mon encontre. Qui sont ces gens ? Pourquoi ont-ils fait cela ? Ils sont du mauvais côté de l’histoire, et c’est une chose maléfique à faire, d’aller endommager la voiture d’une pauvre personne innocente. Menacer de me tuer. Qu’est-ce qui ne va pas chez ces gens ? Je n’ai fait de mal à personne. […] Ces gens vont aller en prison et les gens qui les ont financés et organisés vont aussi aller en prison. […]. Et d’ajouter « nous venons vous chercher » en pointant du doigt l’assistance.

Malgré ces déclarations niant les problèmes, Tesla va devoir affronter des vents contraires. Lors d’une enquête réalisée aux Etats-Unis deux tiers des Américains interrogés ont déclaré qu’ils n’achèteraient pas une Tesla à cause de Musk.

Les ventes en Chine, même si la chute n’est pas aussi dramatique qu’en Europe, sont à la baisse sous le coup d’une concurrence acharnée, mais aussi peut-être en raison d’un sentiment anti-américain qui a pu émerger à la suite des déclarations sur les droits de douane de Donald Trump ciblant tout particulièrement la Chine.

Sans oublier que les perspectives fracassantes attendues grâce aux Robotaxis et aux robots Optimus laissent largement à confirmer.