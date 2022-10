Elon Musk filme son arrivée au siège de Twitter en portant un lavabo

Elon Musk n’a plus que quelques heures pour finaliser le rachat de Twitter. Les deux parties doivent signer un accord d’ici vendredi à 23h, heure de France, précisément. En attendant, le milliardaire américain s’amuse bien de la situation. Il a filmé son arrivée au siège de Twitter avec un lavabo dans les bras.

Elon Musk arrive au siège de Twitter avec un lavabo © @elonmusk / Twitter

Les salariés de Twitter avaient été informés qu’Elon Musk visiterait le siège cette semaine. Leslie Berland qui est la directrice du marketing et responsable du personnel de Twitter leur avait effectivement envoyé un mail expliquant que : « Elon est au bureau de San Francisco cette semaine pour rencontrer des gens, parcourir les couloirs et continuer à plonger dans le travail important que vous faites tous. Si vous êtes à San Francisco et que vous le voyez, dites bonjour ! Pour tous les autres, ce n’est que le début de nombreuses réunions et conversations avec Elon, et vous aurez tous des nouvelles directement de lui vendredi ».

Elon Musk se rebaptise « Chief Twit » sur Twitter

Elon Musk a posté la vidéo de son arrivée au siège sur Twitter, complètement hilare. Il joue sur le mot sink qui signifie lavabo en anglais. Il utilise ce mot dans l’expression anglaise « let that sink in » que l’on pourrait traduire par « prenez le temps d’y réfléchir ». C’est pour cette raison qu’il est entré avec un lavabo dans les bras.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

En tout cas, Elon Musk semble ravi de bientôt faire l’acquisition de Twitter, même si son projet de licencier 75 % des salariés a été très mal reçu. Plusieurs salariés lui ont même adressé une lettre ouverte dans laquelle ils le préviennent qu’un licenciement massif serait « irresponsable ». Il a proposé de racheter le réseau pour 54,20 dollars par action, ce qui représente environ 44 milliards de dollars au total.

D’ailleurs, Elon Musk a aussi changé sa biographie Twitter pour se rebaptiser « Chief Twit ». Il a également promis que l’accord sera conclu d’ici vendredi. Selon Bloomberg, les banques qui fournissent 13 milliards de dollars de financement par emprunt ont signé les documents cette semaine. En attendant, le PDG de Tesla est hébergé chez « un ami dans la Silicon Valley ».

Source : Business Insider