Elon Musk se glisse dans le costume de Wario et parodie Space X pour le Saturday Night Live

Talk-show incontournable outre Atlantique, le Saturday Night Live en a fait voir de toutes les couleurs à la « geekosphère ». Invité sur l’émission, Elon Musk s’est retrouvé dans la peau de Wario, pour mieux s’auto-parodier. Mais le défi ne s’arrête pas en si bon chemin. Le public a en effet découvert par la même occasion Grimes dans la robe de l’adorable Princesse Peach. Si le ridicule ne tue pas, ces deux-là n’ont pas hésité à faire sauter leurs filtres pour s’en donner à cœur joie.

Musk mouille sa chemise en Wario – Crédit : Saturday Night Live

Le clip est disponible depuis ce matin, un peu partout dans le monde. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Musk n’hésite pas y aller franchement dans l’outrance et l’auto-dérision. Voilà une vidéo drolatique qui se déguste avec un plaisir incontrôlable.

Musk n’a peur de rien

Le but de l’opération est simple : se moquer ouvertement du Dogecoin. Sur scène, même la maman de Musk se prête au jeu. Lorsqu’elle débarque pour demander à son fils ce qu’il a prévu pour la fête des mères, ce dernier lui a proposé un Dogecoin. Il n’en fallait pas davantage pour déclencher l’hilarité générale dans le public présent ce soir-là.

Par la suite, Musk s’est glissé dans la peau d’un analyste financier, laissant croire qu’il faisait une promotion ouverte et assumée du Dogecoin. Mais la meilleure partie reste le moment où le PDG apparaît sous les traits de Wario. La scène restera dans les annales. Musk campe un Wario accusé d’avoir tué Mario à l’issue d’une course Mario Kart 8 Deluxe. Pour l’occasion Grimes le rejoint, campant une Princesse Peach plus vraie que nature. Le ton monte et les choses dérapent rapidement, lorsque Musk « Warrio » avoue avoir jeté une peau de banane sous les roues de son adversaire. Le PDG poursuit ses parodies en abordant Space X ou en devant un redoutable cow-boy.

Musk est connu pour ses excentricités et en fait une nouvelle fois la démonstration. En présentant le SNL, le PDG a voulu frapper un grand coup, même si la presse américaine a fustigé sa prestation, qualifiant ses blagues de « potaches, mauvaises et navrantes ». Considéré par certains comme le nouveau Steve Jobs, Musk n’a en tout cas pas son pareil pour faire parler de lui !

