Une lettre ouverte à SpaceX circule dans le système de messagerie interne de l’entreprise aérospatiale. Les employés sont encouragés à signer cette lettre publiquement ou anonymement. La lettre signée sera déposée au bureau de Gwynne Shotwell, la présidente de SpaceX.

SpaceX – Crédit : Jérôme Boursier / Unsplash

Dans cette lettre que The Verge a eu l’occasion d’examiner, les employés dénoncent le comportement d’Elon Musk et plus particulièrement ses tweets controversés. Les employés expliquent à quel point les actions d’Elon Musk et les accusations de harcèlement sexuel contre lui impactent négativement la réputation de SpaceX. En effet, SpaceX aurait versé 250 000 $ à une hôtesse de l’air en 2018 pour obtenir son silence suite à une inconduite sexuelle d’Elon Musk.

Les employés veulent que SpaceX condamne le comportement d’Elon Musk sur Twitter

La lettre adressée à SpaceX a été rédigée par des employés « de tous les spectres de sexe, d’ethnie, d’ancienneté et de rôles techniques ». Elle détaille que « le comportement d’Elon dans la sphère publique est une source fréquente de distraction et d’embarras pour nous, en particulier ces dernières semaines. En tant que PDG et porte-parole le plus éminent, Elon est considéré comme le visage de SpaceX – chaque tweet envoyé par Elon est une déclaration publique de facto de la société.

Les employés de SpaceX demandent ainsi à ce que leur travail et leur réputation ne soient plus impactés par les propos d’Elon Musk, sur Twitter et ailleurs. « Il est essentiel de faire comprendre à nos équipes et à notre vivier de talents potentiels que son message ne reflète pas notre travail, notre mission ou nos valeurs », explique la lettre. Les employés veulent donc que SpaceX se sépare de la marque personnelle du milliardaire américain qui veut virer 10 000 employés de Tesla. Le comportement d’Elon Musk est surtout critiqué sur les réseaux sociaux. Il en dit parfois trop dans des tweets controversés qui font polémique.

Enfin, la lettre ouverte demande à ce que SpaceX mette en place plusieurs solutions pour remédier à ce problème. Ils veulent aussi en discuter avec l’équipe de direction d’ici un mois. Selon eux, SpaceX doit « dénoncer publiquement et condamner le comportement préjudiciable d’Elon sur Twitter », « définir et répondre uniformément à toutes les formes de comportement inacceptable », « tenir tous les dirigeants également responsables de faire de SpaceX un endroit où il fait bon travailler pour tout le monde ».

Source : The Verge