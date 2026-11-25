Android Auto 18.2 introduit une nouvelle interface dans plusieurs applications populaires, dont Spotify et YouTube Music. Les options de navigation se nichent désormais dans une barre latérale, plus facilement accessible pour le conducteur.

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Android Auto 18.2 vient tout juste d’arriver en version stable. En dehors des habituels correctifs de bugs et des briques posées pour la grande refonte “Cielo”, une nouvelle interface utilisateur s’impose dans plusieurs applications phares. Avec Android Auto 18.2.664604, les options de navigation situées en haut se déportent désormais dans une barre latérale sur le côté gauche de l’écran.

Spotify, YouTube Music : Android Auto revoit l’affichage de ses applications

Cette nouvelle disposition a été repérée par Android Authority. Si elle réduit légèrement la densité des informations affichées, elle exploite plus efficacement l’espace disponible à l’écran. Accéder aux différentes sections devient notamment plus simple pour le conducteur. D’autres changements sont également au programme, notamment une barre de lecture plus imposante qui affiche la pochette de l’album et les commandes.

Voici à quoi ressemblait Spotify avant la mise à jour :

Et voici la nouvelle interface de l’application de streaming musical sur Android Auto :

YouTube Music bénéficie aussi de la nouvelle barre latérale :

Cette dernière ne se cantonne d’ailleurs pas aux applications musicales. Le clavier de numérotation d’Android Auto y a également droit :

Ces changements préparent le terrain pour la grande refonte d’Android Auto que l’on espère désormais pour 2027. Celle-ci introduira notamment le design Material 3 Expressive, la prise en charge des widgets, la lecture vidéo lorsque le véhicule est à l’arrêt et une interface qui s’adapte mieux aux différentes tailles d’écran.