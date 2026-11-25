Victime d’une arnaque au faux conseiller bancaire, une cliente du Crédit Agricole avait validé près de 10 000 euros de virements vers des comptes gérés par les escrocs. Le tribunal judiciaire de Draguignan a finalement condamné la banque à lui rembourser les sommes détournées.

© Crédit Agricole

L’arnaque au faux conseiller bancaire est un véritable fléau. Au regard de la loi, tomber dans le piège ne suffit pas toujours à caractériser une négligence grave et à priver les victimes de leur droit au remboursement. Dans un jugement rendu le 4 novembre, que Tom’s Guide vous rapporte, le tribunal judiciaire de Draguignan donne ainsi raison à une cliente qui avait assigné le Crédit Agricole après avoir été escroquée.

Spoofing bancaire : une cliente du Crédit Agricole escroquée de près de 10 000 euros

L’affaire remonte au 4 avril 2025. Mme V. I., titulaire de plusieurs comptes chez la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, est d’abord victime d’une arnaque au faux colis Dans la matinée, elle reçoit un SMS la pressant de régler une somme pour débloquer soi-disant la livraison d’un colis. Elle commence par renseigner ses coordonnées bancaires en cliquant sur le lien indiqué, avant de se raviser.

La cliente contacte alors le transporteur, qui lui confirme qu’il s’agit d’un message frauduleux. Quelques heures plus tard, elle reçoit un appel provenant d’un numéro usurpant celui de sa banque. Derrière le combiné, un individu se présente comme un employé du service des fraudes. Assurant que des opérations frauduleuses ont été détectées sur son compte, il lui demande d’effectuer plusieurs manipulations pour y mettre fin.

Les échanges se poursuivent à 17h12 par un appel sur WhatsApp. Le numéro utilisé affiche la dénomination et le logo du Crédit Agricole. La cliente suit alors les instructions et effectue plusieurs virements, d’abord de son compte d’épargne vers son compte de dépôt, puis vers de nouveaux comptes bénéficiaires transmis par le faux conseiller. Au total, 9 998,06 euros sont ainsi détournés. Les coordonnées bancaires semblaient être à son nom, mais se sont révélées correspondre à des comptes de tiers.

Le Crédit Agricole refuse de rembourser les virements validés par sa cliente

Le Crédit Agricole refuse toutefois de rembourser les sommes détournées, invoquant une négligence grave de sa cliente au sens de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier. Ce texte prévoit que le payeur supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsqu’elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou lorsqu’il a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de sécurité et de signalement, prévues par les articles L. 133-16 et L. 133-17.

Le tribunal rappelle qu’un paiement effectué à l’initiative du client ne peut être considéré comme autorisé que si celui-ci a effectivement consenti à son montant, citant les articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code monétaire et financier. La seule utilisation d’un dispositif d’authentification forte n’est pas suffisante pour prouver qu’il a effectivement autorisé l’opération frauduleuse.

Si la cliente a bien validé les virements avec ses données de sécurité personnelles, elle pensait effectuer les démarches nécessaires pour protéger ses avoirs et mettre un terme à une fraude en cours, et non envoyer de l’argent à des tiers. Pour le tribunal, les autorisations données reposaient sur des “prémisses viciées qui ont compromis l’intégrité du consentement donné”. Les opérations litigieuses doivent donc être considérées comme non autorisées.

Une “imprudence” mais pas de “négligence grave”

Le tribunal reconnaît certes une “imprudence” mais explique que la victime a agi “dans un contexte particulier de mise en confiance et d’urgence créé par le fraudeur”. Confrontée à une tentative de phishing quelques heures plus tôt, elle avait ensuite reçu l’appel d’une personne ayant usurpé le numéro légitime du service fraude de sa banque. Des évènements successifs qui ont ont pu “légitimement” lui faire croire que le Crédit agricole avait repéré une tentative de fraude sur ses comptes.

D’autant que la cliente indique avoir pris le temps de vérifier le numéro sur Internet, renforçant “cette apparence de légitimité”. Mise en confiance, elle a accepté de poursuivre la conversation sur WhatsApp. Le numéro utilisé affichait le nom et le logo du Crédit Agricole, renforçant davantage l’illusion d’échanger avec un véritable conseiller. De quoi l’amener à baisser sa garde et à valider des virements qu’elle pensait à destination de ses comptes légitimes. Les escrocs l’ont en outre exhorté à agir urgemment pour bloquer les opérations frauduleuse prétendument en cours, la plaçant “dans un contexte particulièrement anxiogène et de nature à altérer sa vigilance”.

La banque condamnée à rembourser

Le tribunal ajoute que Madame V.I. connaissait les ressorts du phishing et du spoofing et qu’elle pensait les avoir évités. Ce faisant, “il ne peut lui être reproché, dans les circonstances particulières auxquelles elle a été confrontée, de ne pas avoir identifié toutes les sophistications de l’escroquerie dont elle a été victime, liées notamment à la combinaison d’un hameçonnage par message suivi d’une usurpation des éléments d’identification de la banque”.

La négligence grave n’est donc pas caractérisée. Le tribunal condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à verser à sa cliente 9 998,06 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2025. La banque doit également lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et supporter l’intégralité des dépens.