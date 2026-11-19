Ce jeudi à 17 h, l’Epic Games Store sort l’artillerie lourde. Au menu, l’un des survival horror les plus terrifiants jamais conçus, récompensé aux BAFTA, et une aventure de pirates exigeante signée par un studio brésilien. Près de 60 € de jeux à récupérer gratuitement, pendant une semaine seulement.

L’Epic Games Store offre deux jeux PC pendant une semaine. © Shutterstock

L’Epic Games Store offre Alien: Isolation et Mark of the Deep du jeudi 19 novembre 17 h au jeudi 26 novembre 17 h, heure de Paris. Sur Steam, les deux titres coûtent respectivement 39,99 € et 19,50 €. Une fois ajoutés à votre bibliothèque, ils vous appartiennent définitivement.

Alien: Isolation, la peur à l’état pur

Développé par Creative Assembly, studio surtout connu pour la série Total War, Alien: Isolation est sorti en 2014. L’histoire se déroule quinze ans après le film de Ridley Scott de 1979. Vous incarnez Amanda Ripley, fille d’Ellen, partie chercher des réponses à bord de la station Sevastopol. Un xénomorphe y rôde, et vous ne pouvez pas le tuer : il faut se cacher, tendre l’oreille, retenir son souffle. L’intelligence artificielle de la créature, d’une imprévisibilité glaçante, reste une référence plus de dix ans après.

Mark of the Deep, des pirates et des boss coriaces

Sorti en janvier 2025, ce jeu du studio brésilien Mad Mimic vous met dans la peau de Marcus “Rookie” Ramsey, pirate échoué sur une île maudite, lancé à la recherche de son équipage disparu. L’exploration emprunte aux metroidvania, les combats lorgnent vers les souls-like, avec plus de 80 ennemis et 16 boss au programme.

Comment récupérer les deux jeux

Rendez-vous sur la page des jeux gratuits de l’Epic Games Store ou directement sur la fiche de Mark of the Deep, connectez-vous puis cliquez sur “Obtenir”. L’authentification à deux facteurs doit être activée sur votre compte Epic. Pour ne rater aucune offre, retrouvez tous nos articles consacrés à l’Epic Games Store.

Source : Epic Games Store