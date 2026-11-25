Pendant la Black Week jusqu’au 7 décembre 2026, le SolarFlow 4000 Mix AC+ profite de 200 € de remise et d’un prix garanti pendant 30 jours. Zendure ajoute un compteur intelligent 1CT-S d’une valeur de 84,99 € et une assurance transport renforcée !

Zendure développe des batteries domestiques conçues pour conserver l’électricité produite par des panneaux solaires. Le surplus accumulé pendant la journée peut ainsi alimenter le logement le soir, lorsque la production photovoltaïque diminue et que les besoins en électricité augmentent, et ainsi vous faire faire de belles économies.

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L’offre phare de cette Black Week concerne le SolarFlow 4000 Mix AC+. Ce dernier s’adresse aux maisons déjà équipées de panneaux solaires en toiture. Sa batterie de 8 kWh, extensible jusqu’à 50 kWh grâce à l’ajout de batteries d’extension, conserve le surplus produit pendant la journée pour le restituer lorsque le logement en a besoin. Il s’ajoute à une installation existante sans remplacer les panneaux ni l’onduleur déjà en place.

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Le code GALXM5 accorde aux lecteurs de Tom’s Guide 8 % de réduction supplémentaire sur certaines références de la boutique Zendure !

À savoir, la gamme Mix n’est pas éligible. Le SolarFlow 4000 Mix AC+ reste donc affiché à 2 399 €. Le code ramène toutefois le pack SolarFlow 1600 AC+ avec AB2000L à 882,28 € et la batterie AB3000L à 606,28 €.

🔥 Les cinq offres Black Friday de Zendure

Le SolarFlow 2400 AC+ à 839 € au lieu de 1 279 €, avec un compteur 1CT-S d’une valeur de 84,99 € offert.

au lieu de 1 279 €, avec un compteur 1CT-S d’une valeur de offert. Le SolarFlow 2400 Pro avec quatre panneaux de 500 W à 1 439 € au lieu de 2 319 €, avec quatre supports au sol offerts d’une valeur de 145,99 €.

au lieu de 2 319 €, avec quatre supports au sol offerts d’une valeur de Le SolarFlow 1600 AC+ avec une batterie AB2000L à 959 € au lieu de 1 678 €, et vous avez la possibilité, pour 1 € de plus, d’ajouter une multiprise 6-en-1.

au lieu de 1 678 €, et vous avez la possibilité, pour 1 € de plus, d’ajouter une multiprise 6-en-1. La batterie AB3000L à 659 € au lieu de 839 €.

au lieu de 839 €. Le SolarFlow 4000 Mix AC+ à 2 399 € au lieu de 2 599 €, avec un compteur 1CT-S d’une valeur de 84,99 € et une assurance transport renforcée offerts. Deux unités donnent droit à un PowerHub monophasé offert d’une valeur de 779 €, tandis que trois unités permettent de recevoir un PowerHub triphasé offert d’une valeur de 899 €.

En savoir plus

SolarFlow 4000 Mix AC+ : 8 kWh pour stocker le surplus solaire

Zendure annonce une compatibilité à 100 % avec les principaux systèmes solaires de toiture actuellement disponibles sur le marché. Le SolarFlow 4000 Mix AC+ s’ajoute à l’installation existante sans remplacer les panneaux ni l’onduleur déjà en place. L’énergie peut être stockée par l’intermédiaire d’une prise électrique domestique. Un professionnel doit toutefois contrôler l’installation et réaliser le raccordement.

Sa batterie propose une capacité initiale de 8 kWh. Cette réserve permet de conserver une partie de la production solaire pour l’utiliser le soir ou pendant la nuit. L’autonomie obtenue dépend ensuite de la consommation du logement et des appareils alimentés.

Le système peut charger la batterie et restituer jusqu’à 4 kW. Pour exploiter toute cette puissance, un raccordement adapté au tableau électrique par un professionnel reste nécessaire. Le compteur 1CT-S offert mesure les échanges électriques du logement afin d’ajuster la charge et la restitution aux besoins du foyer.

Le SolarFlow 4000 Mix AC+ peut aussi se recharger sur le réseau lorsque l’électricité coûte moins cher. Son système HEMS, piloté par l’intelligence artificielle ZENKI, analyse les tarifs, les prévisions météorologiques et les habitudes de consommation. Notre dossier consacré à l’autoconsommation solaire avec une batterie domestique explique comment choisir une capacité adaptée à sa production.

Découvrir le SolarFlow 4000 Mix AC+ à 2 399 €

SolarFlow 4000 Mix AC+ : le Black Start prend le relais pendant une coupure

Le SolarFlow 4000 Mix AC+ dispose d’une fonction Black Start, aussi appelée démarrage autonome. Après une coupure totale, le système peut redémarrer sans attendre le retour du réseau électrique.

Dans une installation de secours correctement configurée, la batterie continue alors à alimenter les circuits prévus à cet effet. Les panneaux peuvent également reprendre la charge lorsque les conditions le permettent. Cette fonction évite de disposer d’une batterie encore chargée mais incapable de se relancer faute de tension sur le réseau.

La sortie hors réseau délivre jusqu’à 3 680 W en continu et 7 200 W en pointe. Elle peut donc prendre en charge plusieurs équipements essentiels, sous réserve d’un raccordement adapté.

Zendure prévoit aussi un avantage pour les installations plus importantes. L’achat de deux unités donne droit à un PowerHub monophasé. Avec trois SolarFlow 4000 Mix AC+, la marque offre un PowerHub triphasé. Ce boîtier centralise la production solaire, le stockage et l’alimentation du logement.

Notre article sur le Zendure PowerHub détaille son fonctionnement et ses possibilités en matière d’alimentation de secours.

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Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.