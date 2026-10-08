L’Epic Games Store offre deux jeux, entre manoir hanté et royaume médiéval

C’est l’heure de la ration hebdomadaire de jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Pendant une semaine, vous pourrez récupérer un titre d’horreur et un titre de construction médiévale que nous vous présentons ici.

© Gemini / Tom’s Guide

L’Epic Games Store a une stratégie bien rôdée : proposer constamment de nouveaux jeux gratuits pour attirer de nouveaux joueurs dans ses filets. Après avoir offert dernièrement Mechabellum et Astrea: Six-Sided Oracles, et plus récemment BURIED STARS et System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, la plateforme vient de lâcher deux nouveaux cadeaux qui seront disponibles du 8 au 15 octobre.

TerraScape et Out of Sight sont gratuits sur l’Epic Games Store

Dans TerraScape, vous devez développer un royaume médiéval sur des îles flottantes en plaçant judicieusement différents bâtiments. Ce jeu solo et multijoueur fait la part belle à la réflexion et à l’optimisation, reposant sur un système de construction qui mêle stratégie et puzzle. Un bâtiment peut gagner des points grâce à ses voisins, aux ressources naturelles situées à proximité ou encore au biome sur lequel il est dressé. Méfiez-vous car certaines associations seront pénalisantes.

Les points accumulés permettent de débloquer de nouveaux bâtiments, des tirages supplémentaires et des améliorations pour le donjon initial. Vous avez aussi la possibilité de combiner certains bâtiments en les disposant selon des configurations précises. Ces complexes offrent des influences plus puissantes ; ils peuvent ainsi vous faire gagner des points supplémentaires, des cartes ou déclencher certains effets.

Second jeu offert sur l’Epic Games Store, Out of Sight vous plonge dans l’horreur d’un mystérieux manoir hanté. Vous incarnez Sophie, une jeune fille aveugle qui peut voir à travers les yeux de son ours en peluche Teddy. Ce dernier lui permet ainsi d’explorer les lieux, d’éviter les patrouilles des ravisseurs et de résoudre les différentes énigmes.

Cette mécanique originale est au cœur du gameplay. Lorsque Sophie tient son ours dans ses bras, elle peut voir à travers lui et se déplacer. Mais pour interagir avec son environnement, elle doit le poser à un endroit stratégique. Teddy vous aidera ainsi à repérer les dangers, trouver votre chemin, identifier les cachettes et comprendre comment franchir certains obstacles.

“Reconstituez l’histoire effrayante enfouie dans les murs du manoir. Dévoilez son passé tragique et découvrez les événements qui en ont fait un lieu de cauchemar”, indique la fiche Epic du jeu.