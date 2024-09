Epic Games Store : deux jeux gratuits déjantés sont à découvrir cette semaine

La foire aux jeux gratuits, c’est toute l’année sur l’Epic Games Store. La plateforme vidéoludique distribue chaque semaine de nouveaux cadeaux que l’on peut réclamer sans contrepartie. Après avoir offert des RPG légendaires fin août, le service d’Epic a donné plus récemment Football Manager 2024 et Sniper Ghost Warrior Contracts. Ces jeux resteront disponibles gratuitement pendant encore quelques heures avant de laisser leur place à de nouveaux venus.

Epic Games Store : quels sont les deux jeux offerts cette semaine ?

Du 12 au 19 septembre, vous pourrez mettre la main sur les deux titres suivants sans rien débourser :

Super Crazy Rhythm Castle

Rugrats : Adventures in Gameland

Dans le premier cité, vous devrez partir à l’assaut du château du roi Ferdinand qui défendra farouchement sa couronne. Pour atteindre cet objectif, il faudra accomplir plusieurs défis musicaux et énigmes. “Surmontez ses défis tordus et battez-le à son propre jeu”, explique le descriptif.

Si Super Crazy Rhythm Castle peut se faire en solo, il est vivement conseillé de réaliser l’aventure à plusieurs en coopération. En fonction des compétences de chacun, certains pourront s’occuper des défis musicaux tandis que d’autres se concentreront sur les énigmes.

Rugrats : Adventures in Gameland est quant à lui un jeu de plateforme en 2D qui devrait plaire aux aficionados des Razmoket. Vous pourrez choisir d’incarner votre bébé fétiche en solo ou en coopération à deux joueurs. Chaque personnage dispose de capacités uniques (Tommy possède par exemple un tournevis pour les passages secrets et les énigmes).

Vous devrez venir à bout des ennemis et des boss, collecter des objets mais aussi surmonter les obstacles en sautant ou en rampant. Fait appréciable, il est possible de jongler entre des graphismes 8-bit rétro et des graphismes HD plus modernes. Voici un aperçu :