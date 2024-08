Epic Games Store : des RPG légendaires sont offerts cette semaine, ne les ratez pas

© Epic Games

L’Epic Games Store ne se contente pas seulement de faire des promotions régulières pour satisfaire les joueurs. La plateforme du développeur de Fortnite propose aussi des jeux gratuits toutes les semaines. Il vous suffit de posséder un compte pour les ajouter à votre bibliothèque.

Pour cette dernière semaine des vacances estivales, l’Epic Games Store fait un très beau cadeau aux joueurs, notamment aux amateurs de RPG. Vous pouvez récupérer un bundle contenant plusieurs titres cultes pendant quelques jours.

L’Epic Games Store offre plusieurs jeux Fallout cette semaine

Du jeudi 29 août au jeudi 5 septembre, l’Epic Games Store propose gratuitement Wild Card Football et Fallout Classic Collection. Vous vous en doutez, ce dernier pack comprend plusieurs titres de la série culte de Bethesda, à savoir Fallout premier du nom, Fallout 2 et Fallout Tactics : Brotherhood of Steel.

Si vous avez toujours connu Fallout en tant que saga avec des jeux en monde ouvert en 3D, vous risquez d’être un peu désarçonné. En effet, les deux premières aventures post-apocalyptiques de Bethesda sont des CRPG en vue du dessus.

Vos décisions impactent significativement le déroulement de l’histoire dans les deux premiers Fallout. Notez que Fallout Tactics : Brotherhood of Steel n’est pas une suite directe du deuxième opus mais un spin-off se déroulant dans le même univers. Voilà de quoi patienter avant la sortie de Fallout 5.

Les amateurs de sport pourront se tourner vers l’autre jeu gratuit proposé par l’Epic Games Store, Wild Card Football. On ne parle du soccer ici, mais bien du football américain. « Wild Card Football se distingue par son système de « Wild Card » autorisant à « changer le cours de l’action en un instant grâce à des bonus spéciaux et en modifiant les règles ». Le jeu compte des micro-transactions permettant de récupérer des cartes supplémentaires.