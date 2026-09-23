Batterie solaire en extérieur : peut-on vraiment la laisser dehors toute l’année ?

L’indice IP65 rassure sur l’étanchéité, mais il ne dit rien de la résistance aux températures. Or c’est le froid et la chaleur qui décident si une batterie domestique peut vraiment passer douze mois dehors, et non les averses.

Une batterie de balcon ou de terrasse encaisse la pluie, la poussière et le vent sans broncher. La plupart des modèles vendus aujourd’hui affichent un indice IP 65, qui garantit deux choses : que le boîtier est totalement étanche à la poussière, aucune particule ne pénètre à l’intérieur, et qu’il résiste aux jets d’eau basse pression venus de n’importe quelle direction.

Cet indice ne couvre en revanche ni l’immersion, ni les ultraviolets, ni la condensation, ni la température. Il faudrait un IP 67 pour qu’un appareil supporte d’être submergé, mais c’est une situation qui ne concerne pas une batterie domestique. Le vrai sujet est dans la plage de températures que les cellules de la batterie acceptent.

Les promotions continuent chez Zendure ! Jusqu’au 8 octobre d’importantes réductions sont proposées.



SolarFlow 2400 Pro à 959 € (au lieu de 1 519€)SolarFlow 2400 AC+ à 839 € (au lieu de 1279€)SolarFlow 1600 AC+ avec 1 × AB2000L à 959 € (1 678€)SolarFlow 800 Plus avec 2 panneaux solaires de 500 W à 719 €(au lieu de 1128€)



Les lecteurs de Tom’s Guide peuvent également profiter du code GALXM5 pour obtenir 5% de réduction supplémentaire sur les produits éligibles de la boutique Zendure.



En savoir plus

Charger et décharger n’obéissent pas aux mêmes limites

Prenons la fiche technique du Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+, dont nous détaillerons les caractéristiques plus loin dans cet article. La batterie peut se décharger de -20 à 55 °C, mais elle ne peut se charger que de 0 à 55 °C. Elle alimente donc la maison sans difficulté un matin de gelée à -10 °C, mais elle refuse en revanche de se remplir tant que ses cellules restent sous zéro.

La raison est chimique. Charger une batterie revient à faire entrer du lithium dans l’un de ses deux pôles. Sous 0 °C, l’opération devient trop lente et le lithium s’accumule en surface au lieu d’entrer, où il finit par se déposer sous forme métallique. Ce dépôt est définitif, il ampute la capacité pour de bon, et c’est pourquoi l’électronique de toute batterie sérieuse bloque la charge sous zéro.

Le froid réduit aussi la capacité disponible sur l’instant. Zendure indique qu’en dessous de 0 °C, l’énergie réellement utilisable peut tomber à environ la moitié de celle mesurée à température ambiante. Cette perte-là n’a rien de définitif, tout revient dès que les cellules se réchauffent, et le phénomène est le même que sur la batterie d’un smartphone en plein hiver ou sur celle d’une voiture électrique.

L’auto-chauffage : l’innovation qui règle le problème

Zendure a réglé le problème avec un système d’auto-chauffage, c’est lui qui rend possible une installation extérieure permanente. Sans cette fonction, une batterie posée dehors passerait une partie de l’hiver à se vider sans jamais pouvoir se remplir.

Un film chauffant intégré s’active dès que la température ambiante passe sous 0 °C. Il porte les cellules dans la plage autorisée avant d’accepter le moindre ampère, en puisant dans la production solaire du moment ou, à défaut, sur le réseau. Zendure annonce un fonctionnement pouvant aller jusqu’à -20 °C.

L’auto-chauffage ne se limite pas aux SolarFlow 2400 AC+ et SolarFlow 4000 Mix AC+, cette fonction équipe l’ensemble des nouveaux modèles SolarFlow lancés par Zendure en 2026, notamment les SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 1600 AC+ et SolarFlow 800 Plus, ainsi que la gamme Mix. Elle s’inscrit dans le dispositif de protection ZenGuard, qui associe double surveillance de la batterie, entretien intelligent et extinction par aérosol en cas d’anomalie thermique grave. Avec leur protection IP65, ces appareils sont conçus pour un usage extérieur, sous réserve de respecter les conditions d’installation et les limites de température propres à chaque modèle.

Une seconde protection prend le relais quand la première ne suffit pas. Si la batterie descend à 5 % et qu’aucune production solaire n’est venue la soutenir depuis plusieurs jours, le système va chercher du courant sur le réseau, réchauffe d’abord les cellules, puis recharge. Cela évite la décharge profonde, qui dégrade les composants chimiques de façon permanente.

Cette sécurité est loin d’être superflue. En hiver, un kit solaire de 800 W tombe à 30 % de sa production d’été, soit 0,5 à 1,5 kWh par jour selon l’ensoleillement. Autrement dit, la batterie se recharge très peu et se retrouve vite à un niveau bas, celui-là même qui déclenche l’appoint réseau.

La chaleur abîme plus que le froid

SolarFlow 4000 Mix AC+

Le gel inquiète, mais l’été fait davantage de dégâts. Une cellule LiFePO4 travaille idéalement entre 15 et 30 °C. Au-delà de 40 °C, la dégradation chimique s’accélère nettement. À 60 °C, une batterie peut perdre jusqu’à 30 % de sa durée de vie après quelques centaines de cycles seulement, et un stockage prolongé au-dessus de 50 °C provoque une perte de capacité irréversible.

Ces seuils ne sont plus des hypothèses de laboratoire. Juin 2026 a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en France, avec 40 °C dépassés sur plus de 40 % du territoire, 43,8 °C relevés à Saintes et 42,5 °C à Bordeaux. Un boîtier sombre plaqué contre un mur plein sud grimpe bien au-dessus de la température de l’air, et la limite haute de 55 °C se rapproche plus vite qu’on ne l’imagine. Le problème est exactement celui des voitures électriques en canicule.

Quatre règles pour l’installation

SolarFlow 2400 AC+

Zendure formule des consignes pour éviter que vos batteries souffrent des températures extrêmes :

Choisir un emplacement à l’ombre et bien ventilé, en évitant l’exposition directe au soleil. Un carport, un auvent ou le pignon nord d’une maison valent mieux qu’une façade plein sud.

et bien ventilé, en évitant l’exposition directe au soleil. Un carport, un auvent ou le pignon nord d’une maison valent mieux qu’une façade plein sud. Laisser au moins 5 cm de dégagement à l’arrière de l’appareil, pour que la chaleur produite pendant les cycles puisse s’évacuer.

de l’appareil, pour que la chaleur produite pendant les cycles puisse s’évacuer. Arriver dans l’hiver avec une batterie correctement chargée, afin d’éviter d’enchaîner les décharges profondes pendant les semaines les moins ensoleillées.

Prévoir une housse de protection isolante si l’appareil est installé sur un balcon très exposé, pour limiter les écarts de température subis par le boîtier.

Reste à choisir le modèle et son emplacement, comme le détaille le guide des batteries solaires Zendure. Les SolarFlow 800 Plus, le SolarFlow 1600 AC+, le SolarFlow 2400 AC+ et le SolarFlow 2400 Pro proposent un branchement sur prise domestique, dans les limites de puissance et les conditions prévues pour cette installation. Balcon, terrasse, garage ou buanderie : le choix dépend surtout de l’espace disponible, de la ventilation et de la protection contre le soleil direct. Les précautions restent les mêmes, même si les capacités de stockage et les possibilités de raccordement diffèrent.

Plus imposant avec ses 80 kg, le SolarFlow 4000 Mix AC+ demande davantage de place. Il se pose au sol sur ses pieds de support et doit être correctement sécurisé conformément à sa notice. Selon la configuration, il peut être branché sur une prise adaptée ou raccordé directement au tableau électrique par un électricien qualifié. Il bénéficie lui aussi des protections prévues pour un usage extérieur, sans dispenser de choisir un emplacement ombragé et bien ventilé.

Découvrir le SolarFlow 2400 AC+

Découvrir le SolarFlow 4000 Mix AC+

Les produits en résumé

Zendure SolarFlow 2400 AC+

Plug & play, 800 W par défaut, ajustable jusqu’à 2 400 W

Capacité de 2,4 kWh extensible à 16,8 kWh avec cinq batteries AB3000L

2 400 W AC bidirectionnel, sortie hors réseau de 2 400 VA, bascule en 15 ms

Compatible avec les onduleurs des installations existantes

Cellules LiFePO4, plus de 6 000 cycles

IP 65, de -20 à +55 °C

ZenGuard avec double BMS, auto-chauffage et extinction aérosol

HEMS ouvert piloté par l’IA ZENKI

15 ans de durée de vie, garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 2400 Pro

Plug & play, 800 W par défaut, jusqu’à 2 400 W avec une installation adaptée

Capacité de 2,4 kWh extensible à 16,8 kWh avec cinq batteries AB3000L

Raccordement direct des panneaux : quatre MPPT, jusqu’à 3 000 W d’entrée photovoltaïque

Jusqu’à 4 800 W d’entrée solaire totale, en combinant panneaux raccordés directement et couplage AC

2 400 W AC bidirectionnel, sortie hors réseau de 2 400 VA, bascule en moins de 15 ms

Cellules LiFePO4, plus de 6 000 cycles

IP65, plage de fonctionnement de −20 à +55 °C

ZenGuard avec double BMS, auto-chauffage et extinction par aérosol

Gestion énergétique HEMS pilotée par l’IA ZENKI

Durée de vie annoncée jusqu’à 15 ans, garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+

Capacité de 8 kWh extensible à 50 kWh

4 000 W AC bidirectionnel

5 kW d’entrée solaire via le port PV-IN AC

100 % compatible avec les onduleurs de toiture existants

Sortie hors réseau de 3 680 W, 7 200 W en crête, bascule en 10 ms

Boîtier métallique, 80 kg, 25 dB à un mètre

Charge de 0 à 55 °C, décharge de -20 à 55 °C, IP 65

Cellules LiFePO4, 10 000 cycles en conservant 70 % de la capacité d’origine

ZenGuard avec double BMS et extinction aérosol

HEMS ouvert piloté par l’IA ZENKI

15 ans de durée de vie, garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro

Capacité de 8 kWh, extension prévue jusqu’à 50 kWh avec des batteries dédiées

4 000 W AC bidirectionnel

Raccordement direct des panneaux : deux MPPT haute tension, jusqu’à 8 kW d’entrée photovoltaïque

Jusqu’à 13 kW d’entrée solaire totale : 8 kW en direct et 5 kW via le port PV-IN AC

Sortie hors réseau de 3 680 W, 7 200 W en crête, bascule en 10 ms

Boîtier métallique, poids d’environ 80 kg

IP65, charge des cellules de 0 à +55 °C et décharge de −20 à +55 °C

Cellules LiFePO4, jusqu’à 10 000 cycles avec 70 % de capacité restante

ZenGuard avec double BMS, auto-chauffage et extinction par aérosol

Gestion énergétique HEMS pilotée par l’IA ZENKI

Durée de vie annoncée jusqu’à 15 ans, garantie 10 ans