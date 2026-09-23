Spotify grignote votre espace de stockage sans que vous le sachiez

Spotify stocke certains titres et podcasts en cache afin notamment d’assurer une lecture fluide. Au fil du temps, cette réserve peut s’accumuler jusqu’à occuper une part importante de l’espace de stockage du téléphone. Il sera bientôt possible d’y remédier grâce à de nouveaux réglages.

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Après avoir corrigé le bug des livres audio, Spotify s’attaque désormais à un autre problème dénoncé depuis longtemps par la communauté. Quand vous écoutez une chanson ou un podcast sur l’application, celle-ci enregistre certaines données sur votre appareil. L’objectif est d’assurer une lecture fluide tout en réduisant la consommation de données mobiles pendant les réécoutes.

“Spotify utilise l’espace mémoire de votre appareil pour stocker certains titres et podcasts en cache, afin de garantir une lecture non ralentie”, confirme le service de streaming musical sur une page de support. Au fil du temps, cette réserve cachée se remplit jusqu’à occuper plusieurs gigaoctets d’espace. De nombreux usagers s’en plaignent depuis des années, exhortant Spotify à leur donner davantage de contrôle.

🎧 Spotify could soon fix a major storage issue that users have complained about for years



Users may soon be able to set a cache limit to stop filling up their phone's storage with too many temporary files



✅ Details – https://t.co/POnbRsjWn2 pic.twitter.com/2R9AEJszDj — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) September 23, 2026

Spotify va enfin permettre de limiter la taille du cache

Ils ont finalement été entendus. En analysant le code de la version 9.1.88.815 de Spotify pour Android, Android Authority a découvert les traces d’une nouvelle fonction baptisée “Cache limit”. Ce menu permettra aux utilisateurs de définir une limite maximale pour l’espace consacré aux contenus mis en cache.

“Un cache trop petit peut affecter la lecture et augmenter la consommation de données”, préviendra Spotify si vous sélectionnez une limite basse .

. “Un cache plus grand garantit une lecture plus fluide et une consommation de données réduite”, indiquera l’app si vous choisissez une valeur plus élevée .

. Une troisième option “Recommandé par Spotify” sera également disponible si vous préférez laisser l’application faire sa tambouille.

Actuellement, il est seulement possible de supprimer manuellement le contenu du cache. Une opération fastidieuse qu’il faut répéter régulièrement, en particulier si votre smartphone dispose d’un espace de stockage limité. Le nouveau système permettra ainsi de vous faciliter la vie.

Il faut toutefois bien distinguer les fichiers temporaires stockés dans le cache des contenus que vous avez téléchargés pour une lecture hors connexion. Ces derniers sont conservés dans un espace distinct et ne seront donc pas affectés par la nouvelle limite appliquée au cache.

On ignore encore quand le nouveau menu sera intégré à la version stable de Spotify.