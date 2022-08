Far Cry 6 est gratuit pendant un temps limité, profitez-en !

El Presidente et son fils Diego dans Far Cry 6 – Crédit : Ubisoft

Vous ignorez encore comment vous allez occuper votre week-end ? Ubisoft a une bonne nouvelle pour vous ! L’éditeur français vous propose de tester gratuitement Far Cry 6 du 4 au 7 août. Une habitude pour le studio de développement qui organise régulièrement des opérations de ce type pour appâter les joueurs. Le jeu sera accessible sur les supports suivants : PC en passant par l’Epic Games Store ou l’Ubisoft Connect, PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One.

Bien évidemment, la progression in game réalisée lors de ce test gratuit sera conservée si vous prenez la décision de vous procurer le jeu définitivement. À ce propos, une ristourne de 60 % est actuellement proposée aux joueurs désireux d’acheter le titre. Fait appréciable, vous pourrez vous frotter à l’intégralité du contenu du FPS lors de ce week-end gratuit, tant la trame centrale que le contenu additionnel.

Far Cry 6 disponible gratuitement ce week-end

Cela inclut notamment la mission « La Disparition », inspirée de la série à succès Stranger Things qui vous plongera dans l’Upside Down remastérisé à la sauce Far Cry. Vous devrez retrouver la trace du pauvre chien Chorizo et élucider le mystère qui entoure la disparition des Yarans. Évidemment, la tâche sera ardue au vu des horreurs qui pullulent dans l’Upside Down.

Par ailleurs, vous pourrez également découvrir « All the Blood », une mission qui rend hommage à la franchise Rambo. Vous ferez équipe avec un mordu de Rambo bien décidé à en découdre avec l’armée de Yara. À la clé : l’Arc de Vengeance, une arme qui sera ensuite vôtre indéfiniment dans le jeu.

Pour mémoire, Far Cry 6 est sorti le 7 octobre 2021 après avoir été reporté de plusieurs mois à cause de la crise du coronavirus. Cette sixième itération vous met aux prises avec le dictateur Anton Castillo qui règne sans partage sur l’île de Yara. Vous entrez dans la peau de Dani Rojas, un soldat qui fera tout pour renverser le pouvoir dictatorial en place. Une ambiance révolutionnaire à laquelle vous pouvez donc goûter gratuitement ces prochains jours.