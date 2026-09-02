Epic Games Store : une aventure énigmatique vous attend dans le jeu gratuit de la semaine

Un nouveau jeu gratuit sera bientôt disponible sur l’Epic Games Store. Celui-ci vous embarquera dans une aventure spatiale singulière, où vous devrez explorer une colonie dévastée par une catastrophe.

Depuis des années, l’Epic Games Store propose chaque semaine des titres gratuits que les joueurs peuvent récupérer et conserver sans débourser le moindre euro. Une stratégie qui permet à la plateforme d’attirer de nouveaux utilisateurs et de les inciter à rejoindre son écosystème. Après avoir récemment libéré le jeu d’aventure Caravan SandWitch, l’Epic Games Store s’apprête à renouveler l’opération avec un autre titre qui vous plongera dans un univers de science-fiction rétro.

Du 3 au 10 septembre, vous pourrez ainsi mettre la main sur Alone With You. Dans ce jeu d’aventure narratif 2D en pixel art, vous incarnez le dernier survivant d’une colonie spatiale. Avant de pouvoir quitter la planète condamnée, vous devrez réparer un vaisseau et mener l’enquête sur ce qui s’est passé.

Alone With You est offert sur l’Epic Games Store

Le jeu alterne entre deux phases. Durant la journée, vous explorez les installations abandonnées avec l’aide de l’intelligence artificielle de la colonie. Équipé d’un scanner, vous devrez examiner les lieux, récolter des indices et résoudre différentes énigmes (codes à déchiffrer, casse-têtes) pour progresser. Il faudra aussi récupérer des ressources et des pièces indispensables pour remettre la vaisseau d’aplomb.

La nuit, place aux rencontres avec quatre hologrammes représentant d’anciens membres de la colonie. Ces personnages recréés par l’IA deviendront vos principaux interlocuteurs. Ils vous en diront davantage sur leur histoire et les circonstances de la catastrophe. Les choix que vous ferez lors des dialogues ainsi que les indices découverts auront une incidence sur vos échanges et les relations nouées avec les hologrammes. Le jeu propose d’ailleurs deux fins alternatives.

“Découvrez plus d’une douzaine de missions, dont des installations agroponiques luxuriantes, de vastes laboratoires de recherche et les cabanes étrangement silencieuses de vos anciens collègues”, précise la fiche Epic du jeu.